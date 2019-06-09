Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)
Вчерашняя победа сборной Турции над Францией (2:0) полна интересных фактов. Например, форвард Килиан Мбаппе 22 раза терял мяч за игру – это его худший результат за всю карьеру в сборной.
Телеграм-канал «СБГ-Аналитика» предложил одно из возможных интересных объяснений плохой игры французов: все дело в том, что турки специально проводят матчи на высокогорье, где играть неподготовленным спортсменам значительно тяжелее.
Вот шесть последних домашних матчей турков, имевших турнирное значение:
- Франция (победа 2:0) – город Конья, 1016 м. над уровнем моря.
- Молдавия (победа 4:0) – Эскишехир, 763 м.
- Швеция (поражение 0:1) – Конья, 1016 м.
- Россия (поражение 1:2) – Трабзон, 0 м.
- Исландия (поражение 0:3) – Эскишехир, 763 м.
- Хорватия (победа 1:0) – Эскишехир, 763 м.
Итог: из 6 матчей 5 прошли в горах. Что в этом странного? Во-первых, город Эскишехир, который принимал половину матчей сборной, – лишь двенадцатый по населению в Турции. Во-вторых, у сборной Турции есть свой аналог Лужников – Олимпийский стадион в Стамбуле, вмещающий 80 тысяч зрителей. Для сравнения, в Эскишехире помещаются только 32 тысячи, в Конье – 42.
Как высота влияет на организм?
Хорошо известно, что на высокогорье значительно меньше кислорода: как результат, организм чувствует себя непривычно, и на адаптацию может уйти до 20 дней.
С другой стороны, пониженное сопротивление воздуха позволяет акклиматизировавшимся спортсменам передвигаться быстрее. Например, рекорд Ли Эванса в беге на 400 метров, поставленный в Мексике на высоте 2 тысячи метров, не могли побить практически 20 лет.
В результате подобные условия значительно снижают эффективность гостевой команды, которая не адаптирована к пониженным кислородным условиям, но помогают хозяевам, для которых подобные матчи являются привычными.
В футболе уже были подобные прецеденты
В 2007 году ФИФА ввела бан для стадионов, находящихся на высоте выше 2500 метров. Это случилось после жалобы бразильской федерации футбола, чьи игроки задыхались при игре в столице Боливии Ла Пас, находящейся на высоте 3400 метров.
Этот запрет означал, что Колумбия, Боливия и Эквадор не смогли бы проводить международные соревнования в своих столицах. Против выступил даже Диего Марадона, который специально провел матч в столице Боливии, чтобы доказать, что там можно играть в футбол и в 47 лет.
Спустя год из-за критики запрет отменили.