Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)

Вчерашняя победа сборной Турции над Францией (2:0) полна интересных фактов. Например, форвард Килиан Мбаппе 22 раза терял мяч за игру – это его худший результат за всю карьеру в сборной.

Телеграм-канал «СБГ-Аналитика» предложил одно из возможных интересных объяснений плохой игры французов: все дело в том, что турки специально проводят матчи на высокогорье, где играть неподготовленным спортсменам значительно тяжелее.

Вот шесть последних домашних матчей турков, имевших турнирное значение:

Франция (победа 2:0) – город Конья, 1016 м. над уровнем моря.

Молдавия (победа 4:0) – Эскишехир, 763 м.

Швеция (поражение 0:1) – Конья, 1016 м.

Россия (поражение 1:2) – Трабзон, 0 м.

Исландия (поражение 0:3) – Эскишехир, 763 м.

Хорватия (победа 1:0) – Эскишехир, 763 м.

Итог: из 6 матчей 5 прошли в горах. Что в этом странного? Во-первых, город Эскишехир, который принимал половину матчей сборной, – лишь двенадцатый по населению в Турции. Во-вторых, у сборной Турции есть свой аналог Лужников – Олимпийский стадион в Стамбуле, вмещающий 80 тысяч зрителей. Для сравнения, в Эскишехире помещаются только 32 тысячи, в Конье – 42.