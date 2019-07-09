В Боснии есть удивительный клуб. Его владельца терпеть не могут в Англии, рядом со стадионом – кладбище

Боснийский клуб «Сараево» принимает в квалификации Лиги чемпионов «Селтик». Для обеих команд привычная история начинать так рано – шотландцы уже давно не вылезают с предварительных раундов еврокубков, боснийцы там всегда и находились.

Война в Боснии в 90-х продолжалась почти четыре года. Югославия распалась на несколько государств, и одним из этапов была именно боснийская война, последствия которой даже через многие годы еще видны во многих городах. Столица Боснии не исключение. Приехавшим на матч фанатам «Селтика» предстоит многое увидеть своими глазами на пути к стадиону в Сараево.

Табличка с цветами в память о 26 погибших мирных жителях, которые стояли в очереди за хлебом. Рынок с табличкой в память о 101 мирном жителе, погибшем после двух взрывов. Стеклянный памятник с именем 521 ребенка, которые были убиты во время осады Сараево. Еще около 2000 человек похоронено рядом со стадионом в месте, которое раньше было тренировочной площадкой. Всего за время войны погибло более 100 тысяч человек, число беженцев составило более двух миллионов человек.