В Боснии есть удивительный клуб. Его владельца терпеть не могут в Англии, рядом со стадионом – кладбище
Боснийский клуб «Сараево» принимает в квалификации Лиги чемпионов «Селтик». Для обеих команд привычная история начинать так рано – шотландцы уже давно не вылезают с предварительных раундов еврокубков, боснийцы там всегда и находились.
Война в Боснии в 90-х продолжалась почти четыре года. Югославия распалась на несколько государств, и одним из этапов была именно боснийская война, последствия которой даже через многие годы еще видны во многих городах. Столица Боснии не исключение. Приехавшим на матч фанатам «Селтика» предстоит многое увидеть своими глазами на пути к стадиону в Сараево.
Табличка с цветами в память о 26 погибших мирных жителях, которые стояли в очереди за хлебом. Рынок с табличкой в память о 101 мирном жителе, погибшем после двух взрывов. Стеклянный памятник с именем 521 ребенка, которые были убиты во время осады Сараево. Еще около 2000 человек похоронено рядом со стадионом в месте, которое раньше было тренировочной площадкой. Всего за время войны погибло более 100 тысяч человек, число беженцев составило более двух миллионов человек.
Все помнят, какое громкое событие произошло в Сараево и за 80 лет до этого: убийство наследника австрийского престола Франца Фердинанда, которое послужило поводом для начала Первой мировой войны.
Фактически новая история боснийского футбола ведется с сезона-2000/01, когда была создана Премьер-лига страны. С тех пор ее выигрывали семь клубов, но чаще всех «Жриньски» из Мостара. Столичные клубы «Железничар» и «Сараево» становились чемпионами пять и четыре раза соответственно, при этом в тройке чаще остальных команд светился именно «Сараево».
Клуб дважды становился чемпионом Югославии – еще тогда (1967, 1985), когда в лиге все вместе играли такие монстры, как «Црвена Звезда», «Партизан», «Динамо» Загреб и «Хайдук». Помимо «Сараево» и этой топ-4 за длинную югославскую историю чемпионами становились только «Войводина» и «Железничар».
На стадион «Косево» болеть за «Сараево» ходили по 40 тысяч человек, а город принимал зимнюю Олимпиаду в 1984 году. После войны поменялось абсолютно все: клубы из бывшей Югославии поодиночке разбиваются топами, а те, что поменьше, вроде «Сараево», вообще не доходят до серьезных стадий еврокубков.
Ни одна команда из Боснии не выступала на групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы. Пару раз удавалось доходить до последнего раунда плей-офф ЛЧ перед группой, но все заканчивалось одинаково: «Ньюкасл» в двух матчах уничтожил «Железничар», киевское «Динамо» убрало с пути «Сараево». И там, и там общий счет – 4:0.
Радость для боснийского футбола наконец-то наступила в 2013 году, когда сильная сборная Боснии обеспечила себе выход на ЧМ-2014. К сожалению, неплохо игравшие боснийцы вылетели уже после двух туров, минимально проиграв Аргентине и Нигерии (1:2, 0:1), но в последней игре порвали Иран 3:1.
Надежда на то, что в Боснии появится конкурентоспособный на евроарене клуб, зажглась еще пять лет назад, когда малазийский бизнесмен Винсент Тан фактически приобрел «Сараево», каким-то образом обходя местное законодательство, запрещающее частные клубы. Что вы слышали за это время о «Сараево»? Вероятно, больше ничего кроме 0:7 от «Боруссии» и 0:8 от «Аталанты» в еврокубках. Пожалуй, характеристика исчерпывающая.
Действительно, за это время клуб всего лишь по разу выиграл чемпионат и Кубок Боснии, хотя в стране финансово стал самым мощным. Но при этом фанаты наверняка будут благодарны Тану позже – он построил тренировочный центр и сделал лучшей в стране молодежную академию. Тан в этом году продал 60% акцией неизвестному вьетнамскому бизнесмену.
Тан очень хорошо известен в Англии. Он не слишком разбирался в футболе, но купил «Кардифф Сити», который при нем выбрался в АПЛ. При этом Тан вообще задумался о переименовании «Кардиффа» в «Кардифф Дрэгонз» и смены традиционных синих цветов на красные, а затем о назначении сына знакомого депутата, красившего подтрибунные помещения стадона «Кардиффа» аж спортдиректором клуба. А сам раздражал всех своим бандитским имиджем, хотя и не всегда так выглядел. Так что не слишком громкие результаты «Сараево» едва ли могут удивлять, кажется, ему они были не так уж интересны.
Сейчас в составе «Сараево» из легионеров дальнего зарубежья лишь один бразилец Натан Крепальди да Круз. Самый дорогой из игроков – голкипер Владан Ковачевич (миллион евро). Есть тут и знакомое лицо – 34-летний экс-форвард «Ростова» и «Волги» Мерсудин Ахметович.
«Сараево» начинает борьбу в Лиге чемпионов с противостояния с «Селтиком». Первый матч – дома.