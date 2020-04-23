Вместо трансфера в чемпионский «МЮ» – боязнь конца света и пауза в карьере

Чем интересен аргентинский вратарь Карлос Роа:

Когда играл за «Расинг», заразился малярией на предсезонном туре в Конго (выздоровел).

В Испании взял трофей Саморы, который дают за наименьший показатель пропущенных голов в среднем за игру.

Соблюдал вегетарианскую диету, совсем не пил и даже получил прозвище «Салат». Всегда носил с собой Библию.

Под конец карьеры узнал о раке яичек. Объяснял, что справился с ним из-за веры в Бога (и с помощью химиотерапии).

Попал в сборную Аргентины на ЧМ-1998, где сыграл легендарный матч с Англией.

Карьерные достижения Роа вспоминают как раз по той игре с англичанами. До этого у Аргентины не было пропущенных мячей на групповом этапе, а к 16-й минуте игры с Англией она проигрывала 1:2. Роа пропустил два гола за шесть минут, но дальше довел команду до серии пенальти. Там Роа потащил удары Инса и Бэтти. Так Аргентина вышла в четвертьфинал, где проиграла Нидерландам и сама вылетела из турнира.

«Это был фантастический матч, возможно, лучший на ЧМ-98. Серия пенальти сделала его еще лучше и эпичнее. Тогда все зависело от одного этого момента. Только мы с Дэвидом Бэтти имели значение – все смотрели на нас. После игры я разговаривал с другом по телефону. Тогда он рассказал мне, что произошло. В тот самый момент, по его словам, во всей стране царила гробовая тишина. Затем, когда я спас, Аргентина взорвалась», – вспоминал Роа.

Англичанам тот матч тоже запомнился с хорошей стороны: Майкл Оуэн забил один из главных голов в своей карьере. FourFourTwo даже выпустил отдельный фильм о матче Аргентины и Англии. Там есть кадры с радостью Роа и впечатления многих участников игры: