Вместо трансфера в чемпионский «МЮ» – боязнь конца света и пауза в карьере
Чем интересен аргентинский вратарь Карлос Роа:
- Когда играл за «Расинг», заразился малярией на предсезонном туре в Конго (выздоровел).
- В Испании взял трофей Саморы, который дают за наименьший показатель пропущенных голов в среднем за игру.
- Соблюдал вегетарианскую диету, совсем не пил и даже получил прозвище «Салат». Всегда носил с собой Библию.
- Под конец карьеры узнал о раке яичек. Объяснял, что справился с ним из-за веры в Бога (и с помощью химиотерапии).
- Попал в сборную Аргентины на ЧМ-1998, где сыграл легендарный матч с Англией.
Карьерные достижения Роа вспоминают как раз по той игре с англичанами. До этого у Аргентины не было пропущенных мячей на групповом этапе, а к 16-й минуте игры с Англией она проигрывала 1:2. Роа пропустил два гола за шесть минут, но дальше довел команду до серии пенальти. Там Роа потащил удары Инса и Бэтти. Так Аргентина вышла в четвертьфинал, где проиграла Нидерландам и сама вылетела из турнира.
«Это был фантастический матч, возможно, лучший на ЧМ-98. Серия пенальти сделала его еще лучше и эпичнее. Тогда все зависело от одного этого момента. Только мы с Дэвидом Бэтти имели значение – все смотрели на нас. После игры я разговаривал с другом по телефону. Тогда он рассказал мне, что произошло. В тот самый момент, по его словам, во всей стране царила гробовая тишина. Затем, когда я спас, Аргентина взорвалась», – вспоминал Роа.
Англичанам тот матч тоже запомнился с хорошей стороны: Майкл Оуэн забил один из главных голов в своей карьере. FourFourTwo даже выпустил отдельный фильм о матче Аргентины и Англии. Там есть кадры с радостью Роа и впечатления многих участников игры:
Сюжет всей жизни Роа – отказ от трансфера в «МЮ» из-за ожидания конца света
В 1999 году из «МЮ» ушел Петер Шмейхель. Тогда «МЮ» только выиграл легендарный финал ЛЧ против «Баварии», а Шмейхелю понадобился новый вызов. Именно Карлос Роа рассматривался Фергюсоном на замену Шмейхелю. На тот момент Роа как раз исполнилось 30 лет – он проявил себя в сборной Аргентины, вышел на пик карьеры и сыграл за «Мальорку» в последнем финале Кубка Кубков. Там «Мальорка» проиграла «Лацио» – Роа пропустил от Недведа и Вьери.
Религиозные принципы помешали Роа достичь настоящего карьерного успеха. Вместо перехода в «МЮ» он вообще прервал карьеру сразу на полгода. Роа ждал, что с началом нового столетия мир ждет конец света. Вместе с семьей он уехал в изолированное горное убежище: выключил телефон и никому не сообщил свое местоположение. Ничего не знал даже его агент, хотя контракт Роа с «Мальоркой» по-прежнему действовал.
«В то время я был очень привязан к религии и изучению Библии. Это было трудное решение, но вполне обдуманное – моя семья с ним согласилась. Произошли слишком личные для меня вещи, которые я оставлю при себе. Сегодня я все еще думаю, что на духовном уровне это было очень хорошее решение. Но в спортивном плане это не так, потому что я оставил футбол в самый лучший момент своей карьеры», – рассказывал Роа уже в апреле 2020-го.
В то время Роа все-таки разыскали в деревне Вилья-де-Сото. Он пробовал себя священником и смиренно заботился о семье. Так он мыслил в тот момент: «В мире есть война, голод, чума, бедность, наводнения. Я могу заверить вас, что те люди, которые не имеют духовной связи с Богом и желаемой жизнью будут в беде». Конец света так и не наступил, поэтому Роа возобновил карьеру в «Мальорке». Мысли о переезде в Англию окончательно исчезли.
Тогда и выяснилось, что Роа принадлежал к адвентистам седьмого дня. Он верил в скорое пришествие Христа (отсюда и мысли о конце света) и игнорировал матчи по субботам. На прежний уровень Роа так и не вернулся – в «Мальорке» он стал редко попадать в состав, а потом вообще ушел в «Альбасете». В 2006-м Роа завершил карьеру в «Олимпо», потом работал тренером вратарей. От вегетарианства и религиозных убеждений он не отказывается даже в 50.
«МЮ» искал постоянного первого вратаря до 2005 года. Бартез, Кэролл, Ховард – пробовались киперы любого возраста и качества, но каждый чем-то не устраивал Фергюсона. В 2005-м из «Фулхэма» в «МЮ» перешел Эдвин ван дер Сар, за которого заплатили 4 миллиона евро. С ним клуб выиграл четыре чемпионства и Лигу чемпионов. Главным достижением Карлоса Роа в Европе так и остался выход в финал Кубка кубков.