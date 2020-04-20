Самая крупная победа в истории. Австралия выиграла 31:0 – и так расстроилась, что сменила континент

Вкратце о том матче:

• Отличились семь футболистов. 13 мячей забил Арчи Томпсон, восемь – Дэвид Здрилич. Один игрок оформил хет-трик, еще было три дубля.

• За этим избиением в 70-тысячном городке Кофс-Харбор наблюдало всего 3000 зрителей.

• 31:0 – рекордная победа в истории официальных матчей, которая намного превзошла предыдущую – 22:0 той же Австралии над Тонгой. До этого рекордным был матч в 2000 году – Кувейт выиграл у Бутана 20:0.

• Некоторые после матча сообщили, что счет был 32:0. Так было написано на табло, но после матча голы пересчитали. Оказалось, 31.

В сборной Австралии рекорду никто не радовался, напротив, критиковали формат квалификации. Даже Томпсон, который тоже оформил рекорд с 13 мячами в одной игре, был уверен: «Мы не должны играть в таких матчах».

Прозвучит очень смешно, но сборная Американского Самоа собралась в далеко не оптимальном составе – часть игроков просто не отпустили из-за экзаменов в конце семестра, была версия о проблемах с паспортами, в общем, называлась немыслимое число – 19 отсутствовавших футболистов. Из числа тех, кто вышли, некоторые очень редко до этого играли в футбол.

Если не врет протокол игры в википедии, то за Самоа играли 13 человек со средним возрастом 18,9 года. Самому старшему было 23, самому младшему – 15. Восемь человек всего этого состава не достигли 20-летнего возраста.

Вряд ли это сильно успокаивало австралийцев, которые вынуждены были срываться из Европы, чтобы закатить 10-20 голов за матч и опасаться, что какой-нибудь неаккуратный парень из Самоа случайно сломает кому-то из них карьеру неаккуратным подкатом.