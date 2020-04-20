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#Австралия #Футбол #ретро #ЧМ-2002

Самая крупная победа в истории. Австралия выиграла 31:0 – и так расстроилась, что сменила континент

20 апреля, 18:27

11 апреля 2001 года в футболе не было каких-то громких финалов, завоеваний титулов или безумных трансферов, но день все равно навсегда вошел в футбольную историю. Всего из-за одного квалификационного матча.

Сборная Австралии до этого лишь однажды играла на ЧМ, регулярно стала выступать там только с 2006-го. ЧМ-2002 прошел без Австралии, потому что она проиграла в плей-офф Уругваю. Чтобы дойти до Уругвая, следовало преодолеть квалификацию в два шага: выиграть группу в Океании, обыграть победителя параллельной группы.

6:1 – с таким общим счетом Австралия побила Новую Зеландию, а до этого за четыре игры в группе собрала космическую разницу мячей 66:0. Почти половина влетела в ворота сборной Американского Самоа – 31 гол.

Вкратце о том матче:

• Отличились семь футболистов. 13 мячей забил Арчи Томпсон, восемь – Дэвид Здрилич. Один игрок оформил хет-трик, еще было три дубля.

• За этим избиением в 70-тысячном городке Кофс-Харбор наблюдало всего 3000 зрителей.

• 31:0 – рекордная победа в истории официальных матчей, которая намного превзошла предыдущую – 22:0 той же Австралии над Тонгой. До этого рекордным был матч в 2000 году – Кувейт выиграл у Бутана 20:0.

• Некоторые после матча сообщили, что счет был 32:0. Так было написано на табло, но после матча голы пересчитали. Оказалось, 31.

В сборной Австралии рекорду никто не радовался, напротив, критиковали формат квалификации. Даже Томпсон, который тоже оформил рекорд с 13 мячами в одной игре, был уверен: «Мы не должны играть в таких матчах».

Прозвучит очень смешно, но сборная Американского Самоа собралась в далеко не оптимальном составе – часть игроков просто не отпустили из-за экзаменов в конце семестра, была версия о проблемах с паспортами, в общем, называлась немыслимое число – 19 отсутствовавших футболистов. Из числа тех, кто вышли, некоторые очень редко до этого играли в футбол.

Если не врет протокол игры в википедии, то за Самоа играли 13 человек со средним возрастом 18,9 года. Самому старшему было 23, самому младшему – 15. Восемь человек всего этого состава не достигли 20-летнего возраста.

Вряд ли это сильно успокаивало австралийцев, которые вынуждены были срываться из Европы, чтобы закатить 10-20 голов за матч и опасаться, что какой-нибудь неаккуратный парень из Самоа случайно сломает кому-то из них карьеру неаккуратным подкатом.

Nikolay Titov / Global Look Press

Австралийцы сгоняли еще одну квалификацию в Океании, а потом отомстили уругвайцам в стыках и просочились на ЧМ, где вышли из группы с Гусом Хиддинком. Там она выступала как представитель Океании, но уже к этому времени подписала соглашение с Азиатской футбольной конфедерацией. С 1 января 2006 года Австралия полноправно перешла в футбольную Азию.

Этот шаг для всех трех сторон виделся правильным и позитивным. У Австралии – сложнее квалификация, но больше шансов выходить на ЧМ и постоянная конкурентная борьба. У Океании – возможность для маленьких островных государств побороться за статус лучшей на континенте и нарастить уверенность. У Азии – новые маркетинговые возможности. Хотя квоту для азиатских стран на ЧМ сохранили прежней, а у Японии, Кореи, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана и других сборных азиатской зоны появился дополнительный конкурент.

С тех пор Австралия:

  • Трижды из трех раз вышла на ЧМ;
  • Четырежды сыграла на Кубке Азии, один турнир даже выиграла – в 2015-м, когда он проходил как раз в Австралии.

Океания:

  • Разыгрывает раз в четыре года кубок континента – дважды выиграла Новая Зеландия, один раз – Таити;
  • Новая Зеландия трижды участвовала в стыках к ЧМ, однажды даже попала – в 2010 году. На том ЧМ новозеландцы сыграли вничью все три матча и даже опередили в таблице действующих чемпионов мира – итальянцев.

ФИФА

А вот кто был самым несчастным игроком того матча со счетом 31:0. Голкипер Американского Самоа Никки Салапу вспоминал: «После игры я плакал в раздевалке. Чувствовал себя очень плохо и больше никогда не хотел играть в футбол». Он говорил: «Это был худший опыт, но в то же время это был вызов. Спасибо австралийцам за этот опыт. 13 лет я держал это в себе, и это было тяжело, но я не бросал футбол, потому что люблю эту игру. А тогда я был в команде единственным опытным игроком, рядом были одни школьники».

Через десять лет он был счастлив: сборная выиграла свой первый матч в истории, обыграв 2:1 Тонгу в квалификации к ЧМ-2014. К тому времени Салапу завершил карьеру в сборной и ремонтировал кабели от компании AT&T в Сиэтле. Его просили сыграть. Он вернулся в нужное время. «Это как чудо, очень эмоциональный момент, просто потрясающе». Сборная праздновала, Салапу стоял в стороне, погруженный в свои мысли. «Наконец, прошлое осталось позади. Ощущение, будто меня выпустили из тюрьмы».

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