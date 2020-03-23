Контракт с Konami мешает игрокам «Барсы» участвовать в турнирах по FIFA 20

«Барселона» и Konami еще в июне объявили о возобновлении партнерского соглашения – теперь оно рассчитано на ближайшие четыре года. На официальном сайте «Барселоны» прописано, что команда сотрудничает с Konami в организации киберспортивных мероприятий. Оказалось, что это автоматически означает невозможность участия игроков «Барсы» в играх по FIFA 20.

EA Sports и Konami – прямые конкуренты в создании игр. Партнерскими соглашениями они переманивают топ-клубы и запрещают им участвовать в проектах от конкурентов. Мы уже рассказывали, что в FIFA 20 на месте «Ювентуса» появилась команда Piemonte Calcio. Это еще одно последствие конфликта между EA Sports и Konami.

Победа Асенсио на турнире по FIFA 20 – это еще и пиар бренда «Реала», хотя неучастие «Барселоны» все равно многое испортило. Ибаи Льянос посмеялся над этим в твиттере: «Сезон остановили, когда «Реал» был вторым в лиге и проигрывал в Лиге чемпионов. Мы придумали турнир по FIFA, где «Барса» не могла играть, а «Реал» стал чемпионом. Зидан – лучший тренер».