Контракт с Konami мешает игрокам «Барсы» участвовать в турнирах по FIFA 20
Марко Асенсио выиграл благотворительный турнир по FIFA 20, который Примера организовала совместно с испанским блогером Ибаи Льяносом. Реальные футболисты играли за собственные команды в турнире на выбывание. В матчах участвовали представители всех команд Примеры, кроме «Барселоны» и «Мальорки». Все из-за партнерских соглашений с Konami (разработчик игры Pro Evolution Soccer).
Как развивалась ситуация:
- Серджи Роберто заявился на турнир со стороны «Барселоны», Алехандро Посо – от «Мальорки».
- Позже оба снялись из-за пунктов в партнерских контрактах их команд и студии-разработчика Konami.
- Из-за этого взбесились болельщики. Во время турнира собирали деньги на борьбу с коронавирусом: фанаты посчитали это уникальным обстоятельством.
«Барселона» и Konami еще в июне объявили о возобновлении партнерского соглашения – теперь оно рассчитано на ближайшие четыре года. На официальном сайте «Барселоны» прописано, что команда сотрудничает с Konami в организации киберспортивных мероприятий. Оказалось, что это автоматически означает невозможность участия игроков «Барсы» в играх по FIFA 20.
EA Sports и Konami – прямые конкуренты в создании игр. Партнерскими соглашениями они переманивают топ-клубы и запрещают им участвовать в проектах от конкурентов. Мы уже рассказывали, что в FIFA 20 на месте «Ювентуса» появилась команда Piemonte Calcio. Это еще одно последствие конфликта между EA Sports и Konami.
Победа Асенсио на турнире по FIFA 20 – это еще и пиар бренда «Реала», хотя неучастие «Барселоны» все равно многое испортило. Ибаи Льянос посмеялся над этим в твиттере: «Сезон остановили, когда «Реал» был вторым в лиге и проигрывал в Лиге чемпионов. Мы придумали турнир по FIFA, где «Барса» не могла играть, а «Реал» стал чемпионом. Зидан – лучший тренер».
По FIFA 20 проходит еще один турнир, где участвуют 125 команд со всего мира. Там «Барселоны» тоже нет.