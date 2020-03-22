Новое развлечение для клубов во время карантина – турнир по FIFA. В нем играют 125 команд со всего мира
Коронавирус приостановил почти все футбольные лиги: чемпионаты продолжаются только в Белоруссии и Австралии (и то – пока что). Во многих странах введен карантинный режим. Здесь мы рассказывали, как развлекаются спортсмены в условиях тотальной изоляции. Клубы же в основном шумят в социальных сетях: «Спартак» играет в «Четыре в ряд» в твиттере, клубы из АПЛ рубятся в крестики-нолики.
Футбольные команды вылезли за пределы соцсетей и придумали еще одну развлекаловку на время карантина – Ultimate Quaran-Team Cup.
Что за Quaran-Team Cup
Коронавирус больно бьет по финансам клубов – из-за приостановки сезона они теряют огромные суммы (из-за спонсорских контрактов, прав на трансляции матчей и т.д.). Большие клубы не сильно страдают от этого. Но маленькие команды, особенно населяющие низшие дивизионы, несут большие потери.
Тогда клубы придумали Quaran-Team Cup. Суть проста 128 команд по всему соревнуются, играя в FIFA. Все матчи будут транслироваться клубами на стриминговой платформе Twitch. А зритель может скинуть любую сумму, которую не жалко. 75% от всей собранных денег, уйдут на поддержку команд из низших дивизионов. 25% пойдут на помощь в борьбе с коронавирусом.
Клубы не особо заинтересованы в привлечении спонсоров под такой товарищеский турнир. Но вот спонсором матча «Лейтона» и «Локомотива» стала пиццерия Папа Джонс.
Кто участвует
«Лейтон», ставший главным организатором турнира, опубликовал у себя в твиттере картинку со всеми участниками.
В список попали «Рома», «Аякс», «Манчестер Сити», несколько других клубов АПЛ, команды из Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2, «Локомотив» и другие. В правилах сказано, что в качестве представителя от команды можно заявлять любого представителя: так некоторые клубы заявили футболистов, другие – фиферов, представляющих их киберспортивные команды.
Профессиональные футболисты, играющие на этом турнире:
- За «Лейтон» играл их вратарь Сэм Саргент.
- «Вест Бромвич» заявил полузащитника Каллума Робинсона.
- Тодд Кантвелл играет за «Норвич».
- За «Кристал Пэлас» играет Андрос Таунсенд.
- Нил Мопэй – за «Брайтон».
- Чуба Акпом – за ПАОК.
«Локомотив» выдвинул от клуба фифера Уфенка, и в первом матче он сыграл против Саргента из «Лейтона». «Локо» в итоге победил – 6:3.