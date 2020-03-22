Новое развлечение для клубов во время карантина – турнир по FIFA. В нем играют 125 команд со всего мира

Что за Quaran-Team Cup

Коронавирус больно бьет по финансам клубов – из-за приостановки сезона они теряют огромные суммы (из-за спонсорских контрактов, прав на трансляции матчей и т.д.). Большие клубы не сильно страдают от этого. Но маленькие команды, особенно населяющие низшие дивизионы, несут большие потери.

Тогда клубы придумали Quaran-Team Cup. Суть проста 128 команд по всему соревнуются, играя в FIFA. Все матчи будут транслироваться клубами на стриминговой платформе Twitch. А зритель может скинуть любую сумму, которую не жалко. 75% от всей собранных денег, уйдут на поддержку команд из низших дивизионов. 25% пойдут на помощь в борьбе с коронавирусом.

Клубы не особо заинтересованы в привлечении спонсоров под такой товарищеский турнир. Но вот спонсором матча «Лейтона» и «Локомотива» стала пиццерия Папа Джонс.

Кто участвует

«Лейтон», ставший главным организатором турнира, опубликовал у себя в твиттере картинку со всеми участниками.