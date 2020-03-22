Лейтон Ориент

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Новое развлечение для клубов во время карантина – турнир по FIFA. В нем играют 125 команд со всего мира
#Локомотив
Фанатов «Аякса» не пустили на Лигу чемпионов. Потом они так испугали полицию, что в Англии перенесли игру другой команды
#Аякс
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