«Саутгемптон» звал «Норвич» на крестики-нолики в твиттере. В реплаи внезапно пришел «Манчестер Сити»

АПЛ (как и все лиги из топ-5) перенесли из-за бушующего в Европе коронавируса. Но клубные твиттеры «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» не скучают. Они сыграли в крестики-нолики.

Изначально «Саутгемптон» вызывал на игру «Норвич» – с ним бы у «Саутгемптона» был следующий матч, если бы сезон АПЛ не приостановили. Но «Норвич» не откликнулся, хотя «Саутгемптон» ждал.