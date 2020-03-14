«Саутгемптон» звал «Норвич» на крестики-нолики в твиттере. В реплаи внезапно пришел «Манчестер Сити»
АПЛ (как и все лиги из топ-5) перенесли из-за бушующего в Европе коронавируса. Но клубные твиттеры «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» не скучают. Они сыграли в крестики-нолики.
Изначально «Саутгемптон» вызывал на игру «Норвич» – с ним бы у «Саутгемптона» был следующий матч, если бы сезон АПЛ не приостановили. Но «Норвич» не откликнулся, хотя «Саутгемптон» ждал.
«Саутгемптон» завершил первый тайм выдуманного матча одним своим ходом. «У нас нулевая ничья. По правде говоря, тяжело играть, когда играет только одна команда. Но мы все еще ждем ответ соперника».
Но «Норвич» так и не ответил – зато откликнулся «Манчестер Сити», согласившийся подменить его в этом матче. 8 ходов, ничья и взаимные похвалы за хороший матч – так прошла игра «Сити» и «Саутгемптона» в крестики-нолики в твиттере.