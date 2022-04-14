Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
31Александрос Пасхалакис А. Пасхалакис
|Вра
|32
|15
|0
|0
|1
|0
|
21Диего Бисесвар Д. Бисесвар
|Нап
|34
|15
|1
|1
|3
|0
|
14Андрия Живкович А. Живкович
|Пол
|25
|13
|4
|3
|3
|0
|
15Хосе Анхель Креспо Х. Креспо
|Защ
|35
|12
|1
|0
|2
|0
|
27Ясмин Куртич Я. Куртич
|Пол
|33
|12
|1
|0
|5
|0
Таблица
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|5
|0
|1
|15:5
|15
|
2
|6
|3
|2
|1
|8:4
|11
|
3
|6
|2
|2
|2
|8:7
|8
|
4
|6
|0
|0
|6
|2:17
|0
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