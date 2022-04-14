ПАОК

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
31
Александрос Пасхалакис А. Пасхалакис 		Вра 32 15 0 0 1 0
21
Диего Бисесвар Д. Бисесвар 		Нап 34 15 1 1 3 0
14
Андрия Живкович А. Живкович 		Пол 25 13 4 3 3 0
15
Хосе Анхель Креспо Х. Креспо 		Защ 35 12 1 0 2 0
27
Ясмин Куртич Я. Куртич 		Пол 33 12 1 0 5 0
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Таблица

Группа F И В Н П Мячи Очки
1
Копенгаген
6 5 0 1 15:5 15
2
ПАОК
6 3 2 1 8:4 11
3
Слован
6 2 2 2 8:7 8
4
Линкольн
6 0 0 6 2:17 0
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Результаты
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
ПАОК
0 : 1
Марсель
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
1/4 финала
ПАОК
0
Марсель
1
Лига конференций , 1/4 финала
07.04.2022 07 апр. 2022 чт 22:00
Марсель
2 : 1
ПАОК
07.04.2022 07 апр. 2022 чт 22:00
1/4 финала
Марсель
2
ПАОК
1
Лига конференций , 1/4 финала
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
Гент
1 : 2
ПАОК
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
1/8 финала
Гент
1
ПАОК
2
Лига конференций , 1/8 финала
10.03.2022 10 марта 2022 чт 20:45
ПАОК
1 : 0
Гент
10.03.2022 10 марта 2022 чт 20:45
1/8 финала
ПАОК
1
Гент
0
Лига конференций , 1/8 финала
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 23:00
ПАОК
2(5) : 1(3)
Мидтьюлланд
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 23:00
1/16 финала
ПАОК
2
Мидтьюлланд
1
Лига конференций , 1/16 финала
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