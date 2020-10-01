«Краснодар» пробивался в группу Лиги чемпионов два раза. Сейчас получилось

Еще в начале прошлого десятилетия владелец «Краснодара» Сергей Галицкий говорил о желании видеть свой клуб в Лиге чемпионов. Если бы не не самое хорошее положение России в рейтинге УЕФА, то у «Краснодара» появилась бы возможность побороться за ЛЧ еще в сезоне-2015/16.

Сезоном ранее «Краснодар» занял третье место в РПЛ, но из-за количества мест России в Лиге чемпионов попал только на групповой этап Лиги Европы.

Следующей возможности «Краснодар» ждал 4 года.