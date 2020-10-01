«Краснодар» пробивался в группу Лиги чемпионов два раза. Сейчас получилось
Еще в начале прошлого десятилетия владелец «Краснодара» Сергей Галицкий говорил о желании видеть свой клуб в Лиге чемпионов. Если бы не не самое хорошее положение России в рейтинге УЕФА, то у «Краснодара» появилась бы возможность побороться за ЛЧ еще в сезоне-2015/16.
Сезоном ранее «Краснодар» занял третье место в РПЛ, но из-за количества мест России в Лиге чемпионов попал только на групповой этап Лиги Европы.
Следующей возможности «Краснодар» ждал 4 года.
Сезон-2019/20. Команда начала движение к группе ЛЧ с третьего квалификационного раунда. На этой стадии «Краснодар» прошел «Порту» и вышел в финальном раунде на «Олимпиакос».
Тогда «Краснодар» закупился под Лигу чемпионов, но Реми Кабелла порвал «кресты». До первой встречи команда потеряла Ари и Мартыновича. Все это и остальные проблемы сформировали разгром в первом матче (0:4) и неприятное поражение во втором (1:2).
«Краснодар» улетел в Лигу Европы.
Сезон-2020/21. «Краснодару» снова попалась греческая команда – ПАОК. Здесь получилось чуть удачнее. Кабелла в порядке и забил в обоих матчах. Две победы, исторический выход в групповой этап Лиги чемпионов и первый раз в истории ЛЧ, когда на групповом этапе Россию представляют три клуба.