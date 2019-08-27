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Гол Обамеянга через себя в падении не спас «Арсенал» от вылета. Теперь эту красоту никто не вспомнит
#Лига Европы
28 февраля, 02:47
Весь стадион полчаса скандировал фамилию Шапи. Он хотел играть даже с травмой – подвело тело
#Магомед-Шапи Сулейманов
27 августа 2019, 23:00
Мощнейшее выступление Берга после игры с «Олимпиакосом». Облажался, но признал это
#Маркус Берг
22 августа 2019, 02:45
Главный герой матча с «Краснодаром» провел один нормальный сезон. И тот был даже не в «Олимпиакосе»
#Лазар Ранджелович
22 августа 2019, 01:40
«Краснодар» разгромили. Это ожидаемо, что бы вокруг ни говорили
#Краснодар
21 августа 2019, 23:55
В Греции опять беспредел: фанаты с ножами напали на игроков и подрались с полицией
#Олимпиакос
18 марта 2019, 13:24