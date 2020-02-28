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#Лига Европы #Футбол #Арсенал #Олимпиакос #Пьер-Эмерик Обамеянг

Гол Обамеянга через себя в падении не спас «Арсенал» от вылета. Теперь эту красоту никто не вспомнит

28 февраля, 02:47

Goal

«Арсенал» считался однозначным фаворитом матча с «Олимпиакосом» в 1/16 финала Лиги Европы. Мало кто сомневался в проходе англичан после гостевой победы 1:0 – там забил Лаказетт.

Счет по сумме двух встреч на «Эмирэйтс» сравнял Сиссе с паса Вальбуэна – «Олимпиакос» повел 1:0. У «Арсенала» было еще 40 минут, чтобы решить все в основное время. Не вышло – перешли в овертайм.

«Арсенал» забил на 113-й минуте, да как – суперголом через себя в падении. Удар Обамеянга, и какая красотища!

«Арсеналу» оставалось довести игру до итоговых 1:1, которые его устраивали. Но на последних минутах после розыгрыша углового победу «Олимпиакосу» принес Эль-Араби. 2:1 – греки в 1/8 финала.

За несколько секунд до конца Обамеянг смазал супермомент, и «Арсенал» проиграл. Для Микеля Артеты во главе «Арсенала» это всего второе поражение – первое было в 20-м туре АПЛ от «Челси». Тогда клуб тоже проиграл матч в самом конце. А еще «Арсенал» никогда до сегодняшней ночи не вылетал из еврокубков после гостевой победы в первом матче.

«Олимпиакос» же обыграл «Арсенал» в пятый раз. Только «Бавария» и «Барселона» побеждали его чаще – семь и шесть раз соответственно.

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