Гол Обамеянга через себя в падении не спас «Арсенал» от вылета. Теперь эту красоту никто не вспомнит

«Арсенал» считался однозначным фаворитом матча с «Олимпиакосом» в 1/16 финала Лиги Европы. Мало кто сомневался в проходе англичан после гостевой победы 1:0 – там забил Лаказетт.

Счет по сумме двух встреч на «Эмирэйтс» сравнял Сиссе с паса Вальбуэна – «Олимпиакос» повел 1:0. У «Арсенала» было еще 40 минут, чтобы решить все в основное время. Не вышло – перешли в овертайм.

«Арсенал» забил на 113-й минуте, да как – суперголом через себя в падении. Удар Обамеянга, и какая красотища!