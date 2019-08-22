Главный герой матча с «Краснодаром» провел один нормальный сезон. И тот был даже не в «Олимпиакосе»

Купили год назад, но оставили в Сербии

Лазар Ранджелович перешел в «Олимпиакос» еще 30 августа 2018 года. Тогда его трансфер из команды «Раднички» греки оформили всего за 550 тысяч евро. Важным условием было то, что Ранджелович еще на год оставался в Сербии. За этот сезон стоимость игрока выросла на миллион. Ранджелович провел в чемпионате Сербии 36 матчей и забил семь голов. Ни в одной игре с его мячами «Раднички» не проиграли (пять побед, две ничьи).

Продажа Ранджеловича за 550 тысяч евро стала для «Радничек» рекордной в истории клуба. До «Радничек» Ранджелович играл в маленьких сербских командах, где толком даже не выходил. Сюда он попал свободным агентом, «Раднички» его развили и хорошо заработали . Единственный минус: когда Ранджелович играл в «Радничках» в аренде из «Олимпиакоса», всю зарплату ему тоже платили они.

В июле 2019-го «Олимпиакос» наконец-то его представил. Ранджелович сразу наговорил много вещей: «Я счастлив быть с командой, только сейчас я вижу, насколько велик этот клуб. Надеюсь оправдать ожидания всех, кто привел меня сюда. Я счастлив быть с большими игроками уровня Торосидиса, Фортуниса, Поденса. Много слышал о фанатах клуба и не могу дождаться, чтобы почувствовать эту атмосферу».

Интересно, что этим летом Ранджелович снова мог уйти в аренду. На него претендовали сразу несколько греческих клубов и «Црвена Звезда». Сообщалось, что «Олимпиакос» склоняется к варианту с «Атромитосом» – там Ранджелович был бы постоянно на виду у тренерского штаба. Теперь к такой идее вряд ли вернутся, ведь парень созрел для пользы основному клубу.