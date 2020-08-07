«Олимпиакос» вылетел из ЛЕ после помутнения у вратаря. Побежал с мячом, а потом толкнул соперника в штрафной

«Вулверхэмптон» и «Олимпиакос» сыграли первый матч со счетом 1:1, а в ответном все решилось из-за одного момента. Уже в начале игры вратарь «Олимпиакоса» Бобби Аллен завозился с мячом у своих ворот. Он побежал по штрафной и не увидел игрока «Вулверхэмптона» – тот просто вклинился между вратарем и мячом. Итог: толчок от Аллена и 11-метровый в его ворота.

Рауль Хименес реализовал пенальти. «Вулверхэмптон» победил и прошел дальше.