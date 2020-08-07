Бобби Аллен
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#Бобби Аллен #Футбол #Лига Европы #Вулверхэмптон #Олимпиакос

«Олимпиакос» вылетел из ЛЕ после помутнения у вратаря. Побежал с мячом, а потом толкнул соперника в штрафной

07 августа, 00:00
Александр Плеханов

«Вулверхэмптон» и «Олимпиакос» сыграли первый матч со счетом 1:1, а в ответном все решилось из-за одного момента. Уже в начале игры вратарь «Олимпиакоса» Бобби Аллен завозился с мячом у своих ворот. Он побежал по штрафной и не увидел игрока «Вулверхэмптона» – тот просто вклинился между вратарем и мячом. Итог: толчок от Аллена и 11-метровый в его ворота.

Рауль Хименес реализовал пенальти. «Вулверхэмптон» победил и прошел дальше.

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

Несколько фактов о карьере Бобби Аллена:

  • Аллен никогда не переходил в другой клуб за деньги. Сначала свободным агентом пришел в «Ред Стар», потом – в «Дижон». В июле 2019-го Аллен оказался в «Олимпиакосе». Там он чаще сидит в запасе: в чемпионате Греции у Аллена набралось всего три игры. Сейчас ему 28 лет. Transfermarkt оценивает Аллена в 600 тысяч евро.
  • Аллен считает футбольным кумиром Джанлуиджи Буффона. В юности он на всех уровнях выбирал между Шотландией и Францией – из этих стран его родители. В итоге Аллен переехал во Францию вместе с семьей, а потом там и начал футбольную карьеру. Победа с «Олимпиакосом» в чемпионате Греции остается его единственным достижением.
  • У Аллена глухие родители, поэтому он свободно общается на языке жестов. В юности Аллен помогал отцу в роли тренера вратарей в сборной Франции для глухих. «Это был хороший опыт, я горжусь им. Мне нравилось работать вместе с отцом, и мне очень нравилась моя роль», – вспоминал Аллен.

В игре Аллен лучше всего чувствует себя в воздухе:

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Комментарии (2)
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vladik12
07 августа, 08:41

Эх, Бобби, Бобби.

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Валера Полевиков
07 августа, 14:58

Постоянно убеждаюсь, вратари - другой род людей

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