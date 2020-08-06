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#Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Ромелу Лукаку #Шахтер #Интер #Джесси Лингард #Копенгаген

Аномалии первого дня еврокубков после пандемии: датчане в 1/4, три гола в концовке в Киеве и опять мяч Лингарда

06 августа, 00:23

www.imago-images.de / Global Look Press

Еврокубки вернулись четырьмя матчами Лиги Европы. В каждом из них – нетривиальное событие.

🇺🇦 Киев. 0:0 до 88-й минуты, 3:0 – итог

«Шахтер» мог даже минимально проиграть «Вольфсбургу» – выиграл 2:1 первый матч в гостях. 0:0 сохранялось почти до самого конца, а потом:

⚽️ 89 минута – гол Мораеса.

⚽️ 90+1 минута – забил Соломон.

⚽️ 90+3 минута – дубль Мораеса.

3:0. «Шахтер» – в четвертьфинале, и он снова забивает трижды в одном матче. На предыдущей стадии доставалось «Бенфике» (3:3 в Лиссабоне).

Твиттер «Шахтера»

🇩🇰 Копенгаген. Историческое достижение – первый четвертьфинал

  • «Копенгаген» впервые в истории добрался до четвертьфинала еврокубка.
  • Здесь был забит первый постпандемийный гол еврокубков – Винд забил за «Копенгаген», он же потом реализовал пенальти, а Фальк оформил 3:0 над «Истанбулом».
  • «Истанбул» вылетел из еврокубков спустя 2,5 недели после того, как впервые выиграл чемпионат Турции. Впрочем, других турецких представителей в евротурнирах уже давно нет.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Манчестер. Лингард забил (опять!)

  • Последний гол «МЮ» в АПЛ забил Джесси Лингард.
  • Первый гол в следущем матче за «МЮ» забил Джесси Лингард.

«МЮ» сыграл 2:1 с ЛАСКом после гостевой победы 5:0, но все внимание только Лингарду. Над ним слишком много смеялись раньше – он не забивал аж с декабря 2018-го, а теперь – два мяча в двух матчах.

🇩🇪 Гельзенкирхен. Всего один матч плей-офф за выход

Одноматчевое противостояние в плей-офф, не считая финала, – крайне редко встречается в еврокубках. Аномалии случались с российскими командами – «Спартак» трижды играл с «Сьоном», а «Локомотив» – с «Тиролем», «Анжи» проводил лишь один матч с «Рейнджерс».

• Здесь УЕФА решил для пар «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» (как и для остальных на поздних стадиях) провести всего один матч. «Интер» выиграл 2:0 у «Хетафе» в Гельзенкирхене – забили Лукаку и Эриксен.

• «Хетафе» не забил пенальти, проигрывая 0:1 – Молина просто послал мяч мимо ворот.

• У Лукаку – 30-й гол, впервые в карьере он забил за сезон 30+.

Следующие четыре матча Лиги Европы – 6 августа:

🇩🇪 «Байер» – «Рейнджерс» (первый матч – 3:1).

🇨🇭 «Базель» – «Айнтрахт» (3:0).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (1:1).

🇩🇪 «Севилья» – «Рома» в Дуйсбурге.

После этого определятся все участники четвертьфиналов Лиги Европы. Сейчас известна только одна пара – «МЮ» сыграет с «Копенгагеном».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А вот что объединяло
«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков
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vladik12
06 августа, 17:48

Хорош "Шахтарь".

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#Интер
#Джесси Лингард
#Копенгаген