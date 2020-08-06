Аномалии первого дня еврокубков после пандемии: датчане в 1/4, три гола в концовке в Киеве и опять мяч Лингарда

🇩🇪 Гельзенкирхен. Всего один матч плей-офф за выход

Одноматчевое противостояние в плей-офф, не считая финала, – крайне редко встречается в еврокубках. Аномалии случались с российскими командами – «Спартак» трижды играл с «Сьоном», а «Локомотив» – с «Тиролем», «Анжи» проводил лишь один матч с «Рейнджерс».

• Здесь УЕФА решил для пар «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» (как и для остальных на поздних стадиях) провести всего один матч. «Интер» выиграл 2:0 у «Хетафе» в Гельзенкирхене – забили Лукаку и Эриксен.

• «Хетафе» не забил пенальти, проигрывая 0:1 – Молина просто послал мяч мимо ворот.

• У Лукаку – 30-й гол, впервые в карьере он забил за сезон 30+.