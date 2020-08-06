Аномалии первого дня еврокубков после пандемии: датчане в 1/4, три гола в концовке в Киеве и опять мяч Лингарда
Еврокубки вернулись четырьмя матчами Лиги Европы. В каждом из них – нетривиальное событие.
🇺🇦 Киев. 0:0 до 88-й минуты, 3:0 – итог
«Шахтер» мог даже минимально проиграть «Вольфсбургу» – выиграл 2:1 первый матч в гостях. 0:0 сохранялось почти до самого конца, а потом:
⚽️ 89 минута – гол Мораеса.
⚽️ 90+1 минута – забил Соломон.
⚽️ 90+3 минута – дубль Мораеса.
3:0. «Шахтер» – в четвертьфинале, и он снова забивает трижды в одном матче. На предыдущей стадии доставалось «Бенфике» (3:3 в Лиссабоне).
🇩🇰 Копенгаген. Историческое достижение – первый четвертьфинал
- «Копенгаген» впервые в истории добрался до четвертьфинала еврокубка.
- Здесь был забит первый постпандемийный гол еврокубков – Винд забил за «Копенгаген», он же потом реализовал пенальти, а Фальк оформил 3:0 над «Истанбулом».
- «Истанбул» вылетел из еврокубков спустя 2,5 недели после того, как впервые выиграл чемпионат Турции. Впрочем, других турецких представителей в евротурнирах уже давно нет.
🏴 Манчестер. Лингард забил (опять!)
- Последний гол «МЮ» в АПЛ забил Джесси Лингард.
- Первый гол в следущем матче за «МЮ» забил Джесси Лингард.
«МЮ» сыграл 2:1 с ЛАСКом после гостевой победы 5:0, но все внимание только Лингарду. Над ним слишком много смеялись раньше – он не забивал аж с декабря 2018-го, а теперь – два мяча в двух матчах.
🇩🇪 Гельзенкирхен. Всего один матч плей-офф за выход
Одноматчевое противостояние в плей-офф, не считая финала, – крайне редко встречается в еврокубках. Аномалии случались с российскими командами – «Спартак» трижды играл с «Сьоном», а «Локомотив» – с «Тиролем», «Анжи» проводил лишь один матч с «Рейнджерс».
• Здесь УЕФА решил для пар «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» (как и для остальных на поздних стадиях) провести всего один матч. «Интер» выиграл 2:0 у «Хетафе» в Гельзенкирхене – забили Лукаку и Эриксен.
• «Хетафе» не забил пенальти, проигрывая 0:1 – Молина просто послал мяч мимо ворот.
• У Лукаку – 30-й гол, впервые в карьере он забил за сезон 30+.
Следующие четыре матча Лиги Европы – 6 августа:
🇩🇪 «Байер» – «Рейнджерс» (первый матч – 3:1).
🇨🇭 «Базель» – «Айнтрахт» (3:0).
🏴 «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (1:1).
🇩🇪 «Севилья» – «Рома» в Дуйсбурге.
После этого определятся все участники четвертьфиналов Лиги Европы. Сейчас известна только одна пара – «МЮ» сыграет с «Копенгагеном».
Хорош "Шахтарь".