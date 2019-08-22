Мощнейшее выступление Берга после игры с «Олимпиакосом». Облажался, но признал это
В разгромной игре с «Олимпиакосом» (0:4) можно найти много антигероев. Больше всего сейчас бомбят на Маркуса Берга. Он опять провел матч Лиги чемпионов без голов, а после его замены «Краснодар» заиграл даже лучше. У 33-летнего Берга рисуется плохая статистическая история по всем турнирам: шесть матчей, ноль голов, куча проблем. Во всех играх в ЛЧ он выходил с первых минут.
После игры с «Олимпиакосом» Берг согласился на интервью и выдал мощные слова, которые хотя бы немного его оправдывают. Сказал о силе соперника, но сразу признал помощь самого «Краснодара» в успехе «Олимпиакоса». Говорил о плохом завершении матча и провале во втором тайме, объяснил и собственные действия в моменте перед заменой.
Тут важно другое: Берг признал собственный провал и сказал, что ему стыдно. Вот основная часть высказывания Берга (цитата по Sport24): «Думаю, сегодня была наша худшая игра за долгое время. Неприятно быть соучастником такого поражения, мне стыдно, и это чувство должен испытывать каждый игрок команды. Нельзя так играть в больших матчах».
Эту цитату видели еще не все. Пока Берга просто разносят в твиттере:
Зачем Берг вообще нужен «Краснодару»?
Он приехал в Россию свободным агентом. В «Краснодаре» Берг занимает место Ивана Игнатьева. В прошлом сезоне именно Игнатьев и Ари боролись за позицию единственного форварда. Сейчас у Игнатьева сразу два конкурента, хотя и это ему можно было повернуть себе на пользу. Если Берг наберет форму, у него многому можно научиться даже на тренировках.
Вся проблема в том, что набрать кондиции у Берга как раз и не получается. В чемпионате «Краснодар» чаще использует Игнатьева и Ари – их уровень позволяет выигрывать матчи даже у середняков. Берга покупали явно для Лиги чемпионов, но все его выходы в основе – провал. Берг тормозит игру и подводит в реализации моментов.
Интересно, что забивать в России у Берга как-то не получается. Вместе со сборной Швеции он приезжал на ЧМ-2018. Шведы выступили хорошо, хотя сам Берг хотел лучшего: «Когда вы выходите в четвертьфинал, вам всегда хочется большего. Даже если я верю, что мы сделали все возможное, ты всегда хочешь большего. Это самый большой опыт в моей карьере».
В четвертьфинале чемпионата мира Швеция проиграла Англии. Сам Берг на клубном уровне тогда играл в ОАЭ за команду «Аль-Айн». Просто сравните его статистику там с тем, что сейчас видите на поле. Только в матчах чемпионата Берг забил за «Аль-Айн» 35 голов и сделал 11 передач. Всего он сыграл в турнире 41 игру. Оказывается, он может быть и таким мощным.