Мощнейшее выступление Берга после игры с «Олимпиакосом». Облажался, но признал это

В разгромной игре с «Олимпиакосом» (0:4) можно найти много антигероев. Больше всего сейчас бомбят на Маркуса Берга. Он опять провел матч Лиги чемпионов без голов, а после его замены «Краснодар» заиграл даже лучше. У 33-летнего Берга рисуется плохая статистическая история по всем турнирам: шесть матчей, ноль голов, куча проблем. Во всех играх в ЛЧ он выходил с первых минут.

После игры с «Олимпиакосом» Берг согласился на интервью и выдал мощные слова, которые хотя бы немного его оправдывают. Сказал о силе соперника, но сразу признал помощь самого «Краснодара» в успехе «Олимпиакоса». Говорил о плохом завершении матча и провале во втором тайме, объяснил и собственные действия в моменте перед заменой.

Тут важно другое: Берг признал собственный провал и сказал, что ему стыдно. Вот основная часть высказывания Берга (цитата по Sport24): «Думаю, сегодня была наша худшая игра за долгое время. Неприятно быть соучастником такого поражения, мне стыдно, и это чувство должен испытывать каждый игрок команды. Нельзя так играть в больших матчах ».

Эту цитату видели еще не все. Пока Берга просто разносят в твиттере: