Реми Кабелла

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«Краснодар» прервал серию из пяти поражений подряд. Кабелла опять забил в победном матче
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Где смотреть матч «Ренн» – «Краснодар»
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Кабелла и Марков не сыграют с «Ренном» из-за коронавируса, Мусаев не будет тренировать из-за ангины
#Краснодар
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Как описать матч «Краснодара» в ЛЧ одним твитом (и одним словом). Знает Кабелла, который не играл
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#Реми Кабелла
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«Краснодар» пробивался в группу Лиги чемпионов два раза. Сейчас получилось
#Краснодар
Год назад Кабелла порвал кресты в ЛЧ. Сейчас – вернулся и вытащил матч «Краснодара»
#Реми Кабелла
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