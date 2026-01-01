Реми Кабелла

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Как описать матч «Краснодара» в ЛЧ одним твитом (и одним словом). Знает Кабелла, который не играл
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#Реми Кабелла
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«Краснодар» пробивался в группу Лиги чемпионов два раза. Сейчас получилось
#Краснодар
Год назад Кабелла порвал кресты в ЛЧ. Сейчас – вернулся и вытащил матч «Краснодара»
#Реми Кабелла