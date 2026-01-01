Реми Кабелла

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«Краснодар» прервал серию из пяти поражений подряд. Кабелла опять забил в победном матче
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Где смотреть матч «Ренн» – «Краснодар»
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Футбол
Кабелла и Марков не сыграют с «Ренном» из-за коронавируса, Мусаев не будет тренировать из-за ангины
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