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Реми Кабелла
«Краснодар» прервал серию из пяти поражений подряд. Кабелла опять забил в победном матче
21 ноября, 15:53
Реми Кабелла – автор единственного гола в матче «Краснодара» и «Тамбова». Для него это пятый гол в сезоне-2020/21.
«Краснодар» побеждал во всех матчах РПЛ, где забивал Кабелла. Он отличился в четырех из шести победных игр.
«Краснодар» имел серию из пяти поражений подряд во всех турнирах перед игрой с «Тамбовом». Разница мячей в тех играх – 4:15.
«Краснодар» проваливает сезон. Почему?
Кабелла перешел в «Краснодар» в июле 2019 года. Его трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
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