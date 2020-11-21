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Реми Кабелла
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#Краснодар #РПЛ #Футбол #Реми Кабелла

«Краснодар» прервал серию из пяти поражений подряд. Кабелла опять забил в победном матче

21 ноября, 15:53

Реми Кабелла – автор единственного гола в матче «Краснодара» и «Тамбова». Для него это пятый гол в сезоне-2020/21.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кабелла 17
1:0
Матч завершен
Тамбов
Тамбов

«Краснодар» побеждал во всех матчах РПЛ, где забивал Кабелла. Он отличился в четырех из шести победных игр.

«Краснодар» имел серию из пяти поражений подряд во всех турнирах перед игрой с «Тамбовом». Разница мячей в тех играх – 4:15.

«Краснодар» проваливает сезон. Почему?

Кабелла перешел в «Краснодар» в июле 2019 года. Его трансфер оценивается в 12 миллионов евро.

Именно Кабелла вытащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
Год назад Кабелла порвал кресты в ЛЧ. Сейчас – вернулся и вытащил матч «Краснодара»
Как описать матч «Краснодара» в ЛЧ одним твитом (и одним словом). Знает Кабелла, который не играл
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