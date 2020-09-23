Год назад Кабелла порвал кресты в ЛЧ. Сейчас – вернулся и вытащил матч «Краснодара»

Спустя полгода Кабелла рассказывал, что полностью доволен жизнью в России, и что для его восстановления делают все возможное. Он не давал жалобных интервью и упорно трудился над своим восстановлением.

1 июля он вернулся на поле, сыграв с «Ростовом», и показал пару чудес в оставшихся матчах сезона.

Главной мыслью все равно была ЛЧ. С момента последнего выступления в ней прошло больше года. В игре с ПАОКом Кабелла сделал то, что ждали тогда – решил исход матча.

При счете 0:1 заработал пенальти, который реализовал Классон.