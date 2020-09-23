Реми Кабелла
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Краснодар
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#Реми Кабелла #Футбол #Лига чемпионов #Краснодар

Год назад Кабелла порвал кресты в ЛЧ. Сейчас – вернулся и вытащил матч «Краснодара»

23 сентября, 00:06

РПЛ

В раунде плей-офф Лиги чемпионов-2019/20 «Краснодар» проиграл 0:4 «Олимпиакосу», но это была не единственная плохая новость.

Под ЛЧ «Краснодар» тогда неплохо закупился, одним из главных трансферов был Реми Кабелла. На 26-й минуте он был заменен из-за травмы. Позже – узнал о жутком диагнозе, он получил разрыв крестообразной связки. В инстаграме он пообещал вернуться еще сильнее, но понимал, что весь евросезон с «Краснодаром» пропустит точно.

Спустя полгода Кабелла рассказывал, что полностью доволен жизнью в России, и что для его восстановления делают все возможное. Он не давал жалобных интервью и упорно трудился над своим восстановлением.

1 июля он вернулся на поле, сыграв с «Ростовом», и показал пару чудес в оставшихся матчах сезона.

Главной мыслью все равно была ЛЧ. С момента последнего выступления в ней прошло больше года. В игре с ПАОКом Кабелла сделал то, что ждали тогда – решил исход матча.

При счете 0:1 заработал пенальти, который реализовал Классон.

При счете 1:1 оказался в правильном месте и забил победный гол.

Год назад не успел из-за травмы год назад, сейчас – получилось.

С ним и РПЛ стала ярче:

В пяти матчах РПЛ этого сезона у него уже 3+1.

«От такого предложения невозможно было отказаться, нужно сказать честно. Все в выигрыше от этого трансфера, ведь «Сент-Этьен» тоже получил неплохую компенсацию», – говорил Кабелла год назад, когда «Краснодар» купил его за 12 миллионов. 

Тогда трансфер отбить не получилось, сейчас – все шансы. В первой игре с ПАОКом сам Кабелла над этим поработал лучше всех.

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