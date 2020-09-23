Год назад Кабелла порвал кресты в ЛЧ. Сейчас – вернулся и вытащил матч «Краснодара»
В раунде плей-офф Лиги чемпионов-2019/20 «Краснодар» проиграл 0:4 «Олимпиакосу», но это была не единственная плохая новость.
Под ЛЧ «Краснодар» тогда неплохо закупился, одним из главных трансферов был Реми Кабелла. На 26-й минуте он был заменен из-за травмы. Позже – узнал о жутком диагнозе, он получил разрыв крестообразной связки. В инстаграме он пообещал вернуться еще сильнее, но понимал, что весь евросезон с «Краснодаром» пропустит точно.
Спустя полгода Кабелла рассказывал, что полностью доволен жизнью в России, и что для его восстановления делают все возможное. Он не давал жалобных интервью и упорно трудился над своим восстановлением.
1 июля он вернулся на поле, сыграв с «Ростовом», и показал пару чудес в оставшихся матчах сезона.
Главной мыслью все равно была ЛЧ. С момента последнего выступления в ней прошло больше года. В игре с ПАОКом Кабелла сделал то, что ждали тогда – решил исход матча.
При счете 0:1 заработал пенальти, который реализовал Классон.
При счете 1:1 оказался в правильном месте и забил победный гол.
Год назад не успел из-за травмы год назад, сейчас – получилось.
С ним и РПЛ стала ярче:
- Ни разу раньше не бил пенальти паненкой, а вот «Уралу» – захотелось. И забил.
- Классно перекинул мяч через вратаря «Ахмата». Просто изумительный гол.
- Забил два шикарных мяча в Уфе.
- Прекрасно исполнил в матче с «Химками».
В пяти матчах РПЛ этого сезона у него уже 3+1.
«От такого предложения невозможно было отказаться, нужно сказать честно. Все в выигрыше от этого трансфера, ведь «Сент-Этьен» тоже получил неплохую компенсацию», – говорил Кабелла год назад, когда «Краснодар» купил его за 12 миллионов.
Тогда трансфер отбить не получилось, сейчас – все шансы. В первой игре с ПАОКом сам Кабелла над этим поработал лучше всех.