Кайо в центре обороны – пожар для «Краснодара». Удаления, пенальти, ошибки
«Краснодар» купил Кайо летом 2019 года за три миллиона евро из португальской «Санта Клары». Президент «Лейрии» Александр Толстиков называл его одним из лучших опорников предыдущего сезона.
Пару раз Кайо играл опорника в «Краснодаре» и впечатлил по цифрам в играх с ЦСКА и «Спартаком» (например, по пять отборов), но в 2020 году выходил строго на позиции центрального защитника.
В матче Лиги чемпионов против ПАОКа в дуэте центральных защитников Сорокин-Кайо бразилец ошибся первым. Уже на четвертой минуте сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти. Хорошо, что удар Пелкаса вытащил Сафонов.
На этой позиции у Кайо часто возникают проблемы, которые мешают «Краснодару». Например, у «Ростова» «Краснодар» не выиграл из-за пенальти в добавленное время. Знакомая история – Кайо, игра рукой.
В новом сезоне уже на 16-й секунде чуть не привез на пару с Кабеллой гол от «Арсенала», но вопросов здесь больше именно к Кайо.
«Уралу» «Краснодар» проиграл, почти весь второй тайм играя вдесятером. Все потому что Кайо, имея желтую карточку, неаккуратно сыграл в воздухе.
Кстати, это уже второе удаление Кайо в «Краснодаре». Сначала он схватил красную карточку уже во втором матче за клуб, причем момент этот привез себе сам:
Из прошлого Кубка России «Краснодар» выбыл уже в 1/16 финала, проиграв «Нижнему Новгороду». Единственный гол – из-за ошибки Кайо:
В «Краснодаре» очень рассчитывают на Кайо, выделяя его скорость, игру в воздухе и умение играть в отборе, где действительно мелькают очень неплохие цифры. Но ошибки пока слишком бросаются в глаза, а иногда становятся решающими.
Но что еще хуже – у «Краснодара» нет никакой альтернативы. У клуба три центральных защитника, это Мартынович, Кайо и Сорокин. Мало того, что выбор очень узкий, так еще и на матч с ПАОКом Мартынович был дисквалифицирован.
«Краснодар» на сезон остается с одним возрастным защитником (Мартынович), с полузащитником, которого адаптируют под игру в защите (Кайо) и с игроком вообще без опыта в еврокубках (Сорокин). Что ждет клуб с таким набором в Лиге чемпионов?