Кайо в центре обороны – пожар для «Краснодара». Удаления, пенальти, ошибки

«Краснодар» купил Кайо летом 2019 года за три миллиона евро из португальской «Санта Клары». Президент «Лейрии» Александр Толстиков называл его одним из лучших опорников предыдущего сезона.

Пару раз Кайо играл опорника в «Краснодаре» и впечатлил по цифрам в играх с ЦСКА и «Спартаком» (например, по пять отборов), но в 2020 году выходил строго на позиции центрального защитника.

В матче Лиги чемпионов против ПАОКа в дуэте центральных защитников Сорокин-Кайо бразилец ошибся первым. Уже на четвертой минуте сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти. Хорошо, что удар Пелкаса вытащил Сафонов.