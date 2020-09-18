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Виктор Классон
Аршак Корян
Химки
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#Краснодар #РПЛ #Футбол #Химки #Аршак Корян #Виктор Классон #Реми Кабелья

7:2 в матче РПЛ – с перебитым пенальти, суперголом издалека и 2+2 от Классона

18 сентября, 21:29

РПЛ

Восьмой тур РПЛ открывал матч «Краснодар» – «Химки». За один только первый тайм – множество событий, и все заслуживают отдельного внимания.

Первый гол забил «Краснодар» – ВАР увидел руку у Тихого из «Химок», это привело к пенальти. Первый удар Берга голкипер Лантратов отразил, добить ему чуть было не помешал Классон.

На 23-й минуте «Краснодар» повел 2:0 – забил Классон. Впервые в РПЛ с мая прошлого года – он целый год восстанавливался после травмы и полностью пропустил сезон-2019/20.

А как вам этот супергол? Корян сократил разрыв в счете – 2:1, швырнув издали.

Пенальти «Краснодара» в начале игры заработал Вилена, он же привез и в свои – тоже рука. Корян пробил, Сафонов отразил, но судья Лапочкин заставил перебить – после чего Корян был точен. «Химки», что идут с тремя очками в семи матчах, отыгрались с 0:2 в Краснодаре.

А Корян еще неделю назад забил запоминающийся гол, когда ему пяткой ассистировал Дядюн.

И все же «Краснодар» выиграл первый тайм – Классон замкнул прострел и оформил дубль. Логичная точка в классной атаке, которую раскрутил Кабелла:

Все эти события – только за первый тайм.

Во втором тайме тоже хватало красоты: Вилена завершил классную комбинацию, Кабелла прекрасно исполнил после суперпаса Классона, потом забил Уткин, а в конце добавил Шапи – 7:2, да еще и Классон оформил дубль из ассистов. Вот бы и весь тур был таким ярким.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 19
Классон 23
Классон 45
Вилена 52
Кабелла 62
Уткин 75
Сулейманов 89
7:2
Матч завершен
Химки
Химки
Корян 27
Корян 42
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А прошлый тур «Краснодар» пропустил
Кхем, РПЛ отменила матч «Ротора» за час до старта, хотя команда уже была на стадионе
Комментарии (1)
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vladik12
19 сентября, 12:21

Нежелательны такие разгромы перед важнейшими матчами.

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#Краснодар
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#Футбол
#Химки
#Аршак Корян
#Виктор Классон
#Реми Кабелья