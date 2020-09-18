7:2 в матче РПЛ – с перебитым пенальти, суперголом издалека и 2+2 от Классона

Восьмой тур РПЛ открывал матч «Краснодар» – «Химки». За один только первый тайм – множество событий, и все заслуживают отдельного внимания.

Первый гол забил «Краснодар» – ВАР увидел руку у Тихого из «Химок», это привело к пенальти. Первый удар Берга голкипер Лантратов отразил, добить ему чуть было не помешал Классон.