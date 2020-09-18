7:2 в матче РПЛ – с перебитым пенальти, суперголом издалека и 2+2 от Классона
Восьмой тур РПЛ открывал матч «Краснодар» – «Химки». За один только первый тайм – множество событий, и все заслуживают отдельного внимания.
Первый гол забил «Краснодар» – ВАР увидел руку у Тихого из «Химок», это привело к пенальти. Первый удар Берга голкипер Лантратов отразил, добить ему чуть было не помешал Классон.
На 23-й минуте «Краснодар» повел 2:0 – забил Классон. Впервые в РПЛ с мая прошлого года – он целый год восстанавливался после травмы и полностью пропустил сезон-2019/20.
А как вам этот супергол? Корян сократил разрыв в счете – 2:1, швырнув издали.
Пенальти «Краснодара» в начале игры заработал Вилена, он же привез и в свои – тоже рука. Корян пробил, Сафонов отразил, но судья Лапочкин заставил перебить – после чего Корян был точен. «Химки», что идут с тремя очками в семи матчах, отыгрались с 0:2 в Краснодаре.
А Корян еще неделю назад забил запоминающийся гол, когда ему пяткой ассистировал Дядюн.
И все же «Краснодар» выиграл первый тайм – Классон замкнул прострел и оформил дубль. Логичная точка в классной атаке, которую раскрутил Кабелла:
Все эти события – только за первый тайм.
Во втором тайме тоже хватало красоты: Вилена завершил классную комбинацию, Кабелла прекрасно исполнил после суперпаса Классона, потом забил Уткин, а в конце добавил Шапи – 7:2, да еще и Классон оформил дубль из ассистов. Вот бы и весь тур был таким ярким.
Нежелательны такие разгромы перед важнейшими матчами.