Кхем, РПЛ отменила матч «Ротора» за час до старта, хотя команда уже была на стадионе
12 сентября «Ротор» написал о семи заболевших игроках и двух членах персонала. Все они сразу сдали повторные тесты и отправились в изоляцию. Кто заболел: Жигулев, Саплинов, Микелтадзе, Муллин, Кипиани, Байрыев, Довбня. На 12 сентября «Ротор» все равно имел разрешение на проведение матча с «Краснодаром». Вся команда сдала повторные тесты на коронавирус.
«СЭ» писал, что РПЛ отменит игру, если у «Ротора» найдут новых заболевших. Такая информация была днем 13 сентября. «Ротор» до последнего надеялся на проведение матча. Команда заранее приехала на стадион и показывала видео в инстаграме. РПЛ написала об отмене матча только в 17:45 по московскому времени. Старт планировался в 19:00.
«Ротор» сразу опубликовал пост с объяснением, что лига приняла совместное решение с Роспотребнадзором. РПЛ на официальном сайте объяснила, что не получила от Роспотребнадзора по Волгоградской области итоги расследования и решение по допуску к матчу. Больше остальных пострадали игроки «Краснодара», которые прилетели в Волгоград, тренировались и готовились к игре.
По регламенту и практике предыдущего сезона «Ротору» грозит техническое поражение. «Краснодар» получит победу. Интересно, что игры с участием «Краснодара» в сезоне-2019/20 уже отменялись и переносились. «Краснодар» тогда выиграл у «Оренбурга» и согласился на перенос матча с московским «Динамо».
Возможное техническое поражение – лишь одна из многих проблем «Ротора»:
- За шесть проведенных матчей «Ротор» набрал только два очка. В турнирной таблице РПЛ клуб занимает последнее место. Разница мячей – 3:9.
- В сентябре «Ротор» расторг контракт с новичками, которые не сыграли ни одного матча. Сначала ушел защитник Почивалин, потом – Джано Ананидзе.
- В инстаграме «Ротор» теперь критикуют и собственные фанаты. Они уже собирались у стадиона, когда узнали об отмене матча. В Волгограде планировалось появление дополнительного транспорта для фанатов.
Классное слово в начале заголовка.