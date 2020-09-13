Кхем, РПЛ отменила матч «Ротора» за час до старта, хотя команда уже была на стадионе

12 сентября «Ротор» написал о семи заболевших игроках и двух членах персонала. Все они сразу сдали повторные тесты и отправились в изоляцию. Кто заболел: Жигулев, Саплинов, Микелтадзе, Муллин, Кипиани, Байрыев, Довбня. На 12 сентября «Ротор» все равно имел разрешение на проведение матча с «Краснодаром». Вся команда сдала повторные тесты на коронавирус.

«СЭ» писал, что РПЛ отменит игру, если у «Ротора» найдут новых заболевших. Такая информация была днем 13 сентября. «Ротор» до последнего надеялся на проведение матча. Команда заранее приехала на стадион и показывала видео в инстаграме. РПЛ написала об отмене матча только в 17:45 по московскому времени. Старт планировался в 19:00.

«Ротор» сразу опубликовал пост с объяснением, что лига приняла совместное решение с Роспотребнадзором. РПЛ на официальном сайте объяснила, что не получила от Роспотребнадзора по Волгоградской области итоги расследования и решение по допуску к матчу. Больше остальных пострадали игроки «Краснодара», которые прилетели в Волгоград, тренировались и готовились к игре.