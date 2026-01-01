Кайо

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8 случаев, когда Кайо ошибался под голы «Краснодару»
#Кайо
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
«Краснодар» проваливает сезон. Почему?
#Краснодар
Кайо в центре обороны – пожар для «Краснодара». Удаления, пенальти, ошибки
#Кайо
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