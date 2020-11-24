В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке

«Краснодар» в групповом этапе Лиги чемпионов по разным причинам каждый раз выходит с новой линией обороны:

«Ренн» (в гостях): Петров – Кайо – Сорокин – Чернов.

«Челси» (дома): Смольников – Мартынович – Кайо – Чернов.

«Севилья» (в гостях): Рамирес – Мартынович – Кайо – Чернов.

«Севилья» (дома): Смольников – Мартынович – Кайо – Рамирес.

За четыре игры «Краснодар» пропустил девять голов. Вопросы есть практически ко всем.

Гол от «Ренна»: ошибка Кайо, затем фол Сорокина на пенальти.

Четыре гола от «Челси»: минимум два вопроса к Мартыновичу, Смольников не уследил за Хадсоном-Одои, из-под Чернова забил Зиеш, а Кайо еще привез незабитый соперником пенальти.

Три гола от «Севильи»: потеря Кайо, не заблокировал Чернов, но все началось с гола Ракитича из-под Газинского.

Гол от «Севильи»: Кайо скинул под удар Ракитичу, который пробил вообще без помех.

Все защитники отыграли слабо, но в обеих играх с «Севильей» еще больше претензий к подстраховке, которой не было в решающие моменты.

Гол Ракитича в Севилье: Ольссон не закрыл Жордана, который навесил, Газинский дал пробить Ракитичу, который забил. Сколько свободы перед подачей: