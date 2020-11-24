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#Краснодар #Футбол #Лига чемпионов #Кайо #Севилья #Александр Мартынович #Юрий Газинский

В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке

вчера, 22:23

«Краснодар»

«Краснодар» в групповом этапе Лиги чемпионов по разным причинам каждый раз выходит с новой линией обороны:

  • «Ренн» (в гостях): Петров – Кайо – Сорокин – Чернов.
  • «Челси» (дома): Смольников – Мартынович – Кайо – Чернов.
  • «Севилья» (в гостях): Рамирес – Мартынович – Кайо – Чернов.
  • «Севилья» (дома): Смольников – Мартынович – Кайо – Рамирес.

За четыре игры «Краснодар» пропустил девять голов. Вопросы есть практически ко всем.

  • Гол от «Ренна»: ошибка Кайо, затем фол Сорокина на пенальти.
  • Четыре гола от «Челси»: минимум два вопроса к Мартыновичу, Смольников не уследил за Хадсоном-Одои, из-под Чернова забил Зиеш, а Кайо еще привез незабитый соперником пенальти.
  • Три гола от «Севильи»: потеря Кайо, не заблокировал Чернов, но все началось с гола Ракитича из-под Газинского.
  • Гол от «Севильи»: Кайо скинул под удар Ракитичу, который пробил вообще без помех.

Все защитники отыграли слабо, но в обеих играх с «Севильей» еще больше претензий к подстраховке, которой не было в решающие моменты.

Гол Ракитича в Севилье: Ольссон не закрыл Жордана, который навесил, Газинский дал пробить Ракитичу, который забил. Сколько свободы перед подачей:

Скриншот с видео

Победный гол Эн-Несири в Севилье: отскок от штанги у севильского форварда полным-полно пространства, чтобы вбить мяч в ворота.

Скриншот с видео

Гол Ракитича в Краснодаре: мяч отлетает к линии штрафной, где есть только игроки «Севильи», а их лидера вообще никто не держит. И опять сколько пространства.

Скриншот с видео

«Краснодар» может забивать в Лиге чемпионов. Отличный гол в Ренне, два мяча в Севилье, дома испанцам тоже вкатили заслуженно. Но с пропущенными голами все плохо. Защита не справляется. Полузащита в нужный момент стала трещать тоже.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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