«Краснодар» проваливает сезон. Почему?
Показатели «Краснодара» в сезоне-2020/21:
⛔️ Десятое место в таблице РПЛ. 18 очков за 14 матчей.
⛔️ Третье место в группе Лиги чемпионов. Одно очко за три игры.
⛔️ Серия из пяти поражений подряд по всем турнирам. Общий счет – 4:15.
⛔️ 18 пропущенных голов за 14 матчей РПЛ. Восемь из них – за три последних матча.
Летом «Краснодар» усилился, но отдал мощного защитника из-за лимита
«Краснодар» вложил в новые трансферы 7 миллионов евро. Почти вся сумма – за Чернова и Ионова. Евгений Марков пришел за 300 тысяч, Смольников и Городов – бесплатно. Все трансферы на вход «Краснодар» максимально укладывал в лимит. Зато от легионеров избавлялся: ушли Спаич (аренда), Фернандеш и Фьолусон.
Именно с уходом Спаича связан основной вопрос по составу «Краснодара». С нового сезона в заявку на РПЛ можно включать только восемь иностранцев. «Краснодар» имел 11 за полтора месяца до его старта. И выбрал аренду для Спаича – основного центрального защитника в двух последних сезонах. Теперь тот играет в «Фейеноорде».
Подходящее под лимит усиление клуб нашел в «Ахмате». «Краснодар» до последнего вел переговоры с Семеновым, но все-таки отказался от трансфера. Так в команде остались три центральных защитника уровня РПЛ: Сорокин, Мартынович и проблемный Кайо. С Кайо теперь связаны все обсуждения голов, которые «Краснодар» пропускает в топ-матчах.
Мусаев рассказывал, что Кайо выходил за «Краснодар» даже после вечера с температурой. Мусаев по-прежнему верит, что он решит все проблемы, прибавит и раскроется. Интересно, что в момент прихода в «Краснодар» Кайо вообще играл в португальской лиге опорного полузащитника. На этой же позиции он начинал играть и в России в сезоне-2019/20.
7 случаев, когда Кайо ошибался под голы «Краснодару»
Из-за коронавируса «Краснодар» получил новые проблемы с составом
Евгений Марков и Реми Кабелла вылетели из основы перед матчем с «Ренном». Их тесты на коронавирус дали условно положительный результат. Кабелла тогда смотрел матч и восхищался Сафоновым в твиттере, но его потеря прямо сказывалась на игре «Краснодара». Именно Кабелла голами в ворота ПАОКа летом вывел команду в Лигу чемпионов.
Кабелла был на поле только в половине матчей РПЛ, которые «Краснодар» проигрывал. Зато там же забил по сезону уже четыре гола. Все – в матчах, где «Краснодар» победил. На групповом этапе Лиги чемпионов он вообще не сыграл ни разу. Именно Кабелла был признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре – в момент, когда еще не было никакой серии поражений.
Еще в мае Магомед-Шапи Сулейманов тоже переболел коронавирусом. Он рассказал, что болезнь протекала в легкой форме, но лечился от нее Сулейманов все равно в больнице. Место в основе «Краснодара» он потерял еще в марте. Когда вернулся в июле, почти всегда выходил во втором тайме на 20-25 минут. Тогда же вообще перестал забивать и сложно набирал форму.
Первое голевое действие Сулейманова в 2020 году – матч с «Химками» в РПЛ. За пять дней до него Сулейманов выходил на поле в матче ФНЛ. Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин рассказывал: «Шапи сейчас хорошо показывает себя в тренировочном процессе, мы видим его самоотдачу и рвение помочь команде на поле». После этого Шапи еще раз сам попросился в ФНЛ.
Мусаев оправдывает поражения отсутствием игроков, а его «Краснодар» проваливает вторые таймы
История из матча против «Севильи». Уже в середине первого тайма Мусаев сделал замену: вместо Сабуа вышел Сперцян. Так получилось из-за серьезной активности на правом фланге атаки «Севильи». Но даже эта замена и удаление у «Севильи» ничего не решили: «Краснодар» прижался к воротам и пропустил два гола во втором тайме, хотя играл в большинстве.
Мусаев объяснял: «Если мы хотим выигрывать титулы, нельзя допускать таких поражений. Нам нужно было забивать третий мяч, а не играть в обороне – это была большая ошибка». В игре с «Челси» случилась похожая история: там долгое время держался счет 0:1. В конце матча «Краснодар» развалился и пустил три гола после 75-й минуты.
«Краснодар» пропустил шесть из восьми голов в Лиге чемпионов во вторых таймах. Такая же история повторяется и в матчах РПЛ. «Краснодар» вел в счете в игре с «Зенитом» и играл вничью с «Ахматом», но проиграл оба матча из-за голов после перерыва. Последний равный второй тайм был в матче со «Спартаком», но и там поражение. Потому что два мяча пропущены на старте.
Интересно, что такая тенденция больше работает именно в матчах из серии поражений. До этого «Краснодар» чаще пропускал в первых таймах в играх, где в итоге терял очки. Теперь же Мусаев часто говорит после матчей, что ему не хватает игроков. После «Челси»: «Усилить атаку было практически некем». После «Ахмата»: «На замену выходили молодые ребята».
Да, «Краснодар» постоянно теряет игроков. Поэтому в атаку выходили защитники
Пик сложностей – матч с «Ренном» в Лиге чемпионов. «Краснодар» вынужденно поставил в основу шесть защитников: крайние вышли на места атакующих игроков. Кристиан Рамирес даже забил первый гол в истории «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов. В РПЛ у него нет голов ни в одном из пяти сезонов за карьеру в «Краснодаре».
Такая тактическая задумка была вынужденной не только из-за последствий коронавируса. «Краснодар» постоянно теряет игроков из-за травм. Даже сейчас в списке травмированных остаются Петров, Ари, Стоцкий, Смольников и другие игроки ротации. Сулейманов и Уткин травмировались в игре с «Зенитом» – они пропустят матчи молодежной сборной.
Мусаев поднимал проблему с травмами еще летом. В конце сезона-2019/20 «Краснодар» тоже постоянно терял очки – и чуть не упустил место в Лиге чемпионов. «Бывают такие периоды, но за все время, что я работаю, такого не было никогда. В моей практике я еще не видел столько травм, столько болезней», – рассказывал Мусаев. Паузы между сезонами не было – все пошло и в новый.
Все потери повлияли на общие показатели «Краснодара» по сезону. Он выигрывает только матчи с командами, которые сами испытывают проблемы. «Химки», «Ротор» и «Уфа» прямо сейчас занимают последние места в РПЛ. «Арсенал» сменил тренера и идет 12-м. «Рубин» уже обошел «Краснодар» в таблице, но все равно только девятый. А результаты такие:
☑️ «Уфа» – 3:0
☑️ «Арсенал» – 2:0
☑️ «Ротор» – 3:0
☑️ «Химки» – 7:2
☑️ «Рубин» – 3:1
Даже в таком сезоне у «Краснодара» есть хорошее
Матвей Сафонов наконец-то попал во взрослую сборную России. Засветился и в Лиге чемпионов: стал лучшим игроком в игре против «Ренна». Сафонов в этом сезоне показывает удивительную статистику по отбитым пенальти. Он вытащил уже три удара – это половина от общего показателя за взрослую карьеру в системе «Краснодара».
Много тащит и без пенальти:
Маркус Берг почти не отстает от показателей прошлого сезона, где было девять голов. Сейчас он – лучший бомбардир «Краснодара» в РПЛ. За 12 матчей Берг забил шесть голов и сделал два ассиста. До игры с «Зенитом» Берг держал по сезону статистическую серию: если забивал, «Краснодар» не проигрывал.
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За «Краснодар» вынужденно выходят воспитанники клубной академии. Мусаев оправдывал их выходом невозможность отыграться в игре с «Ахматом», но два новых имени уже прочно мелькают в основе. Эдуард Сперцян и Леон Сабуа сменяли друг друга в матче Лиги чемпионов. Сабуа перед этим еще и забил «Спартаку» в первой же игре за основу «Краснодара».
Если «Краснодар» соберет всех лучших игроков и избавится от постоянных травм, то снова будет топ-клубом в России. На старте сезона это проявилось в игре с «Химками». Тогда «Краснодар» выиграл матч со счетом 7:2 и побил сразу три клубных рекорд. Журналист Александр Дорский насчитал лучшие показатели по голевым моментам, их реализации и ударам в створ.