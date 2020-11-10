«Краснодар» проваливает сезон. Почему?

Показатели «Краснодара» в сезоне-2020/21:

⛔️ Десятое место в таблице РПЛ. 18 очков за 14 матчей.

⛔️ Третье место в группе Лиги чемпионов. Одно очко за три игры.

⛔️ Серия из пяти поражений подряд по всем турнирам. Общий счет – 4:15.

⛔️ 18 пропущенных голов за 14 матчей РПЛ. Восемь из них – за три последних матча.

Летом «Краснодар» усилился, но отдал мощного защитника из-за лимита

«Краснодар» вложил в новые трансферы 7 миллионов евро. Почти вся сумма – за Чернова и Ионова. Евгений Марков пришел за 300 тысяч, Смольников и Городов – бесплатно. Все трансферы на вход «Краснодар» максимально укладывал в лимит. Зато от легионеров избавлялся: ушли Спаич (аренда), Фернандеш и Фьолусон.

Именно с уходом Спаича связан основной вопрос по составу «Краснодара». С нового сезона в заявку на РПЛ можно включать только восемь иностранцев. «Краснодар» имел 11 за полтора месяца до его старта. И выбрал аренду для Спаича – основного центрального защитника в двух последних сезонах. Теперь тот играет в «Фейеноорде».