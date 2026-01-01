Леон Сабуа

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
«Спартак» выиграл у «Краснодара» впервые с 2018 года
#РПЛ
Футбол
Сабуа впервые вышел за «Краснодар» в РПЛ. И забил «Спартаку» через две минуты
#Леон Сабуа
Все новости
Материалы
«Краснодар» проваливает сезон. Почему?
#Краснодар
Все материалы