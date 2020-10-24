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«Спартак» выиграл у «Краснодара» впервые с 2018 года
24 октября, 20:54
«Краснодар» и «Спартак» играли в 12-м туре РПЛ. Победный гол забил Виктор Мозес. Это его первый мяч за «Спартак».
Единственным голом в составе «Краснодара» отметился воспитанник Леон Сабуа. Он впервые сыграл за клуб в РПЛ.
До этого «Краснодар» имел серию из двух побед над «Спартаком» в РПЛ. Еще он обыгрывал «Спартак» (2:1) на Кубке «Матч Премьер».
«Спартак» не выигрывал у «Краснодара» с августа 2018 года. В РПЛ последние матчи этих команд были такими:
- 09.03.2020. «Спартак» – «Краснодар» – 0:1
- 06.10.2019. «Краснодар» – «Спартак» – 2:1
Теперь «Спартак» еще и закрепился на чистом первом месте в таблице.
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