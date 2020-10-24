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#РПЛ #Футбол #Спартак #Краснодар #Виктор Мозес #Леон Сабуа

«Спартак» выиграл у «Краснодара» впервые с 2018 года

24 октября, 20:54

Твиттер «Спартака»

«Краснодар» и «Спартак» играли в 12-м туре РПЛ. Победный гол забил Виктор Мозес. Это его первый мяч за «Спартак».

Единственным голом в составе «Краснодара» отметился воспитанник Леон Сабуа. Он впервые сыграл за клуб в РПЛ.

До этого «Краснодар» имел серию из двух побед над «Спартаком» в РПЛ. Еще он обыгрывал «Спартак» (2:1) на Кубке «Матч Премьер». 

«Спартак» не выигрывал у «Краснодара» с августа 2018 года. В РПЛ последние матчи этих команд были такими:

  • 09.03.2020. «Спартак» – «Краснодар» – 0:1
  • 06.10.2019. «Краснодар» – «Спартак» – 2:1

Теперь «Спартак» еще и закрепился на чистом первом месте в таблице.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сабуа 59
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 13
Мозес 33
Ларссон 81
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