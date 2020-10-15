Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
Виктор Мозес переходит в «Спартак». Сначала клуб намекнул таким видео:
Потом уже представил открыто:
«Спартак» берет его ради укрепления правого края защиты. Стоп. Многие же помнят его как атакующего игрока. Который иногда даже выходил в нападении. Так было, да. Но все поменялось в 26 лет, когда Мозес встретился с Антонио Конте.
Фланг полузащиты – родная позиция Мозеса. После Конте он играл на ней только в сборной (и очень кайфовал)
Мир узнал и восхитился Виктором Мозесом после двух сезонов в «Уигане». Тогда он не думал ни о какой защите: Роберто Мартинес, который тоже прокачал там имя, играл в три нападающих. И Мозес гонял на правом фланге как один из них.
Вот что говорил Мартинес о Мозесе:
«Мне нравится умение Виктора открываться под передачи из глубины. У него прекрасная скорость. Это делает его идеальным нападающим для любого клуба Премьер-лиги».
На афишу Мартинеса купился «Челси»: взяли Мозеса как вингера, но в этой роли он не раскрылся. Мозес проиграл конкуренцию и поездил по арендам, где его атакующие качества ценили больше.
В «Стоке» Мозес был основным полузащитником. В «Вест Хэме» однажды даже вышел в центре нападения, но в основном бегал справа в полузащите. «Ливерпуль» брал его на лавку, но тоже надеялся на его атакующие свойства.
Так он забил 38 мячей за 10 лет карьеры.
Мозес был прямолинейным и неизобретательным полузащитником. Отсюда и нехватка таланта для топ-клуба. Антонио Конте, который пришел в «Челси» в 2016-м, оттенил слабые стороны Мозеса и использовал сильные – скорость и технику. Конте пододвинул его на правых фланг защиты. Трансформация случилась быстро, но давалась Мозесу тяжело.
Что говорил сам Мозес:
1. «Конте – мой тренер и учитель. Он доверяет мне и хочет, чтобы я играл в защите. Без проблем – главное, чтобы у меня была практика. Если тренер хочет, чтобы я занимал не свою родную позицию, пусть будет так. Я буду стараться ради него».
2. Слова от ноября-2016: «Признаюсь честно, мне немного непривычно. Я всегда бегал ближе к атаке. А сейчас я располагаюсь ниже. Во время матча с «Саутгемптоном» (2:0) я немного задержался в атаке, но вовремя ушел назад».
Любите друг друга, как Конте – Мозеса. Тащил его в «Челси» и забрал с собой в «Интер»
3. Тренеры Нигерии не разделяли планов Конте: в сборной Мозеса всегда был полузащитником: «Эта та позиция, на которой я заиграл в «Уигане». Она мне нравится, но после сборной важно отбросить свои эмоции – в «Челси» от меня ждут другого».
Суть в том, что Мозес не поменялся даже после ухода Конте. Сарри он не подошел и ушел в аренду в «Фенербахче». В Турции он бороздил фланг обороны. В «Интере», где Мозес воссоединился с Конте, была такая же ситуация.
Мозес – идеальный вариант для «Спартака». Тедеско давно хотел хорошего правого защитника
Николая Рассказова все считали (и до сих пор считают) будущим основным правым защитником «Спартака». Но Доменико Тедеско он не нравится. Зимой сорвалась аренда в «Аугсбург». Сейчас Рассказов на год ушел в «Арсенал».
То есть после ухода Рассказова у «Спартака» осталось два номинальных правых защитника: не очень опытный Павел Маслов, который периодически выходит в центре, и Андрей Ещенко, которого точно не хватит на весь сезон.
До подписания Мозеса спортивные медиа писали об интересе к таким правым защитникам:
- Фабьен Сентонс из «Метца».
- Ибраима Мбайе из «Болоньи».
Мозес кажется идеальным кандидатом на фоне этих двух. Во-первых, сначала «Спартак» оформил бесплатную аренду. Во-вторых, следующим летом у «Спартака» будет право выкупа.
На данный момент Трансфермаркт оценивает Мозеса в 6 млн евро. Есть подозрение, что за год до окончания контракта с «Челси» сумма его выкупа выглядит поменьше.