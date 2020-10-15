Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?

«Спартак» берет его ради укрепления правого края защиты. Стоп. Многие же помнят его как атакующего игрока. Который иногда даже выходил в нападении. Так было, да. Но все поменялось в 26 лет, когда Мозес встретился с Антонио Конте.

Фланг полузащиты – родная позиция Мозеса. После Конте он играл на ней только в сборной (и очень кайфовал)

Мир узнал и восхитился Виктором Мозесом после двух сезонов в «Уигане». Тогда он не думал ни о какой защите: Роберто Мартинес, который тоже прокачал там имя, играл в три нападающих. И Мозес гонял на правом фланге как один из них.

Вот что говорил Мартинес о Мозесе: