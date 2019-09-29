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Николай Рассказов
№92
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 янв. 1998 (22) года
Рост
178
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Еще одно поражение «Спартака». Все голы – ошибки Рассказова
#Николай Рассказов
29 сентября 2019, 18:44
«Спартак» здорово укрепился этим летом, но про правого защитника забыл. И это проблема
#Спартак
23 августа 2019, 00:27
Игра «Спартака» с «Туном» – как с ПАОКом: 5 голов, незабитый пенальти, даже дата та же
#Спартак
08 августа 2019, 22:02
Поражение от «Тамбова» – подтверждение всех проблем «Спартака». Кононов потерял контроль над ситуацией
#Спартак
27 июля 2019, 18:53
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
04 мая 2019, 17:20