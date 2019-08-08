Игра «Спартака» с «Туном» – как с ПАОКом: 5 голов, незабитый пенальти, даже дата та же

Прошлый сезон в еврокубках «Спартак» начинал с матча в Греции против ПАОКа, нынешний – в Швейцарии против «Туна». По сравнению с той игрой у «Спартака» в основе вышло сразу восемь новых игроков. Другой исход – тогда наш клуб проиграл, сейчас – победил.

Но общего больше.

Легко повели, легко растеряли

Тогда: «Спартак» быстро забил два гола ПАОКу, но в первом же тайме получил 2:3 и проиграл. Греки легко переломили игру и добились нужного преимущества.

Сейчас: «Спартак» дважды забил «Туну» с двух моментов (Понсе, З.Бакаев), но во втором тайме стало 2:2. А в итоге такой же счет, как и год назад, только радости больше – «Спартак» все-таки выиграл 3:2.

Но были красивые голы

Тогда: Ивелин Попов завершил отличную комбинацию мощным ударом в дальний угол.