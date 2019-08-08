Игра «Спартака» с «Туном» – как с ПАОКом: 5 голов, незабитый пенальти, даже дата та же
Прошлый сезон в еврокубках «Спартак» начинал с матча в Греции против ПАОКа, нынешний – в Швейцарии против «Туна». По сравнению с той игрой у «Спартака» в основе вышло сразу восемь новых игроков. Другой исход – тогда наш клуб проиграл, сейчас – победил.
Но общего больше.
Легко повели, легко растеряли
Тогда: «Спартак» быстро забил два гола ПАОКу, но в первом же тайме получил 2:3 и проиграл. Греки легко переломили игру и добились нужного преимущества.
Сейчас: «Спартак» дважды забил «Туну» с двух моментов (Понсе, З.Бакаев), но во втором тайме стало 2:2. А в итоге такой же счет, как и год назад, только радости больше – «Спартак» все-таки выиграл 3:2.
Но были красивые голы
Тогда: Ивелин Попов завершил отличную комбинацию мощным ударом в дальний угол.
И все-таки, почему грустно
Рассказов в составе – жди беды. Четыре пропущенных мяча в РПЛ – три из них на его совести. Не успел за Байрамяном в Ростове-на-Дону, пошел в неудачный подкат на Еременко, который сделал голевой пас, а против «Тамбова» привез штрафной, с которого был забит первый гол.
В эпизоде с первым мячом «Туна» неаккуратно сыграли опорники, но Рассказов упустил Хефти, который забил. «Спартак» все равно покупает кого угодно кроме правого защитника, где Рассказов продолжает привозить, а Ещенко часто нездоров.
А за кого радостно
Интерес к «Спартаку» усилился с появлением именитых и дорогих новичков, до этого причин для пристального наблюдения было мало. Но одна из них – уверенная игра Зелимхана Бакаева в предсезонном турнире и затем в РПЛ. Особенно вспоминается матч с «Ростовом», где Бакаев утомил Чернова за первый час игры и заодно заработал пенальти.
В первом же своем еврокубковом матче в жизни спартаковец показал, почему носит десятый номер. Смещение, четкий удар в дальний угол – супергол в первом тайме. Четкая реализация выхода один на один и победный мяч во втором. Просто красавец.
Сейчас: красотищу выдал Зелимхан Бакаев, забив роббеновский гол – сместился с фланга и четко вложил мяч в угол.
Пенальти в нужный момент, и его не забивают
Тогда: при 2:3 «Спартак» получил право на пенальти, но удар Промеса вытащил вратарь.
Сейчас: Шюррле при 2:2 заработал пенальти и сам исполнил. Бил сильно в угол, но голкипер отразил удар.
Оба матча в один и тот же день
Надо же, как совпало.
Тогда: 8 августа 2018-го.
Сейчас: 8 августа 2019-го.
Эмоции?
А тут все по-разному.
Тогда: поводов для расстройства было куда больше. «Спартак», избивший «Севилью» 5:1, почти тем же составом не смог обыграть средний греческий клуб, сгоревший в следующем раунде 1:4 «Бенфике».
Сейчас: состав ослабел, да и в целом расстраиваться двум пропущенным голам ни к чему, любую победу «Спартака» в еврокубках уже стоит воспринимать как успех, неважно, что там за соперник. Из 29 последних матчей в евротурнирах «Спартак», страшно сказать, выиграл всего шесть. Это то, к чему пришел в клуб во второй половине 2010-х.
А вот почему эйфория не нужна
- У «Туна» всего один титул в 121-летней истории, чемпионство в сезоне-2009/10;
- Это всего пятый еврокубковый сезон клуба. Первый начался в 2005 году;
- «Тун» – 205-я команда УЕФА;
- Состав «Спартака» почти в шесть раз дороже чем у «Туна»;
- Вся заявка «Туна» стоит дороже одного Романа Зобнина всего на 2,5 млн евро;
- У букмекеров «Спартак» – однозначный фаворит на проход дальше (коэффициент всего 1,3).
«Спартак» выиграл 3:2 в гостях. Ответная игра – 15 августа в Москве.