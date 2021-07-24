Витория дал шанс резервистам «Спартака». Тем, кто раньше уходил в аренду или просто не играл

«Спартак» выиграл Кубок Матч Премьер. Победил в трех матчах с общим счетом 13:1. Там же он обыгрывал «Рубин» (4:0). Новый сезон РПЛ тоже начинали они. Результат – поражение «Спартака» со счетом 0:1. Первый официальный матч команды под руководством Руя Витории проигран, но в нем есть одна ключевая деталь. Резервные игроки «Спартака» получили реальные шансы.

1) Николай Рассказов. Вышел в стартовом составе и весь матч играл на фланге против Хвичи Кварацхелии. Прошлый сезон Рассказов тоже начинал в «Спартаке», но тогда постоянно сидел на скамейке. Его спасла только аренда в тульский «Арсенал». Там Рассказов получил практику (16 матчей), а перед началом этого сезона вернулся в «Спартак».

2) Зелимхан Бакаев. Отыграл полчаса во втором тайме. Так много в РПЛ Бакаев не играл с декабря 2020 года. Именно тогда был его последний выход в старте на матч РПЛ. В конце прошлого сезона – пять выходов на замену. Все были после 80-й минуты. В межсезонье Бакаев рассказывал о наставлениях Витории: «Тренер нам говорит наслаждаться и играть свободно».