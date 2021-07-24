Витория дал шанс резервистам «Спартака». Тем, кто раньше уходил в аренду или просто не играл
«Спартак» выиграл Кубок Матч Премьер. Победил в трех матчах с общим счетом 13:1. Там же он обыгрывал «Рубин» (4:0). Новый сезон РПЛ тоже начинали они. Результат – поражение «Спартака» со счетом 0:1. Первый официальный матч команды под руководством Руя Витории проигран, но в нем есть одна ключевая деталь. Резервные игроки «Спартака» получили реальные шансы.
1) Николай Рассказов. Вышел в стартовом составе и весь матч играл на фланге против Хвичи Кварацхелии. Прошлый сезон Рассказов тоже начинал в «Спартаке», но тогда постоянно сидел на скамейке. Его спасла только аренда в тульский «Арсенал». Там Рассказов получил практику (16 матчей), а перед началом этого сезона вернулся в «Спартак».
2) Зелимхан Бакаев. Отыграл полчаса во втором тайме. Так много в РПЛ Бакаев не играл с декабря 2020 года. Именно тогда был его последний выход в старте на матч РПЛ. В конце прошлого сезона – пять выходов на замену. Все были после 80-й минуты. В межсезонье Бакаев рассказывал о наставлениях Витории: «Тренер нам говорит наслаждаться и играть свободно».
3) Михаил Игнатов. Ему уже 21, а Игнатов все еще остается важным молодым талантом «Спартака». Весь прошлый сезон он провел в «Спартаке-2», но весной привлекался в основу на две игры. В них Игнатов суммарно отыграл 12 минут (11+1). Сейчас – полчаса при счете 0:1. Игнатов заменил Ларссона, который ошибся в моменте с первым голом.
4) Резиуан Мирзов. Заменил травмированного Промеса за 20 минут до конца матча с «Рубином». Весь прошлый сезон провел в «Химках»: 17 матчей, шесть голов и ассист. Праздновал голы ромбиками – отсылал к «Спартаку». Летом говорил: «Интересно работать под руководством нового главного тренера, в тренировочном процессе у него все футбольное, все через мяч».
5) Георгий Мелкадзе. Фактически два сезона провел вне «Спартака» – играл в арендах в «Тамбове» и «Ахмате». Теперь вышел вместо Умярова на 82-й минуте. Упустил два момента в конце матча. Сначала пробил мимо ворот после паса Бакаева, потом не реализовал выход один на один. В этом эпизоде получал передачу от Мирзова.
Еще один важный факт: к финальному свистку на поле у «Спартака» было восемь игроков с русским паспортом. Их выход не помог. Впервые за семь лет «Рубин» выиграл у «Спартака» на домашнем стадионе. Слуцкий уже второй раз подряд обыгрывает «Спартак» в РПЛ – до этого была победа в феврале (2:0) в московском матче.