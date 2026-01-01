Михаил Игнатов

Лента
Материалы
Материалы
Букмекеры давали на победу «Спартака» кэф 34 – середняк России в гостях у «Наполи» пропустил на первой минуте. Но сенсацию сделали удаление и чудо-замена
#Спартак
Витория дал шанс резервистам «Спартака». Тем, кто раньше уходил в аренду или просто не играл
#Спартак
Все материалы