Букмекеры давали на победу «Спартака» кэф 34 – середняк России в гостях у «Наполи» пропустил на первой минуте. Но сенсацию сделали удаление и чудо-замена

После этого момента коэффициент букмекеров на победу «Спартака» составлял 26,0.

Дальше «Наполи» продолжил давление, но все изменил эпизод на 30-й минуте – когда Мариу Руи въехал в ногу Виктора Мозеса. Сначала арбитр показал Руи желтую карточку, но после просмотра момента изменил ее на красную. Если до удаления коэффициент на победу «Спартака» поднимался до 34,0, то потом опустился до отметки 10,0.

Это был один из моментов, который на время изменил расстановку сил в матче. Второй – выход Михаила Игнатова на поле. Игнатов сейчас в «Спартаке» – больше игрок запаса. В РПЛ он лишь раз выходил в основе, в шести других встречах появлялся со скамейки. Но к Витории у него, вероятно, нет вопросов. В августе Игнатов говорил такое: «Философия нынешнего тренера мне подходит: контроль мяча, игра в короткий и средний пас, открывания за спину. Это все то, с чем я отлично знаком еще с академии: мы всегда играли в контроль, в прессинг, старались действовать с позиции силы».

Игнатов вышел на поле, когда «Спартак» уже сравнял счет – это сделал Квинси Промес. Через 7 минут после появления на поле Игнатов забил сам.