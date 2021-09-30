Букмекеры давали на победу «Спартака» кэф 34 – середняк России в гостях у «Наполи» пропустил на первой минуте. Но сенсацию сделали удаление и чудо-замена
Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» приехал в гости к «Наполи». Изначальный коэффициент на победу «Наполи» в этой встрече составлял 1,28. На победу «Спартака» – 14,0. Все из-за положения команд на старте сезона. «Наполи» идет первым в Серии А со 100-процентным результатам по набранным очкам. У «Наполи» до второго тура группового этапа ЛЕ была ничья в матче с «Лестером».
У «Спартака» дела похуже:
- 4 поражения, ничья и четыре победы в РПЛ – после девятого тура команда идет лишь на восьмой строчке.
- Поражение в первом туре ЛЕ – против «Легии».
И все началось плохо (как и говорили коэффициенты) – «Спартак» пропустил на 12-й секунде. Об этом мы писали здесь:
Все волновались, выстоит ли кризисный «Спартак» против «Наполи». БУМ – пропущенный на 12-й секунде
А вот видео момента:
После этого момента коэффициент букмекеров на победу «Спартака» составлял 26,0.
Дальше «Наполи» продолжил давление, но все изменил эпизод на 30-й минуте – когда Мариу Руи въехал в ногу Виктора Мозеса. Сначала арбитр показал Руи желтую карточку, но после просмотра момента изменил ее на красную. Если до удаления коэффициент на победу «Спартака» поднимался до 34,0, то потом опустился до отметки 10,0.
Это был один из моментов, который на время изменил расстановку сил в матче. Второй – выход Михаила Игнатова на поле. Игнатов сейчас в «Спартаке» – больше игрок запаса. В РПЛ он лишь раз выходил в основе, в шести других встречах появлялся со скамейки. Но к Витории у него, вероятно, нет вопросов. В августе Игнатов говорил такое: «Философия нынешнего тренера мне подходит: контроль мяча, игра в короткий и средний пас, открывания за спину. Это все то, с чем я отлично знаком еще с академии: мы всегда играли в контроль, в прессинг, старались действовать с позиции силы».
Игнатов вышел на поле, когда «Спартак» уже сравнял счет – это сделал Квинси Промес. Через 7 минут после появления на поле Игнатов забил сам.
Дальнейшие важные события в этой встрече:
🟥 82-я минута – вторую желтую получил Максимилиано Кофрие.
⚽️ 90-я минута – «Спартак» забивает третий мяч. Это снова сделал Промес.
⚽️ 94-я минута – Виктор Осимхен отыгрывает один мяч, но этого не хватает, чтобы приблизиться хотя бы к ничьей.
3:2 – «Спартак» впервые побеждает на групповом этапе Лиги Европы в этом сезоне.
Факты про эту победу:
- «Спартак» вышел на второе место в группе.
- «Спартак» прервал пятиматчевую серию из поражений в еврокубках.
- «Спартак» три матча подряд не забивал в еврокубках при Витории, но забил три гола «Наполи».
- Российский клуб впервые за 10 еврокубковых матчей победил итальянскую команду.
- «Спартак» впервые при Витории выиграл в двух встречах подряд.
- «Спартак» впервые с 2018 года выиграл в гостях в еврокубке в основной сетке.