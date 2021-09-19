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#РПЛ #Спартак #ЦСКА

ЦСКА и «Спартак» никогда не шли так низко перед первым дерби. Мы проверили статистику за десять сезонов

3 часа назад
Александр Плеханов

Официальный сайт «Спартака»

ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом в восьмом туре РПЛ. Обе команды сменили тренеров перед стартом сезона, победили по три раза в семи матчах, набрали десять очков и упали в середину таблицы. ЦСКА опережает «Спартак» только по дополнительным показателям. Матч вынесен на понедельник, потому что «Спартак» играет в Лиге Европы.

Перед стартом восьмого тура команды занимали восьмое и девятое места. Мы посмотрели все сезоны формата РПЛ по системе осень-весна. Сезон-2021/22 стал уже десятым в подобном формате. Оказалось, что ЦСКА и «Спартак» никогда не находились так низко перед первым дерби сезона. В рейтинге мы учитывали таблицу перед стартом тура, в котором они играли. 

твиттер ЦСКА

Идем в порядке убывания:

Сезон-2021/22

Играют в восьмом туре.

  • ЦСКА – 8 место
  • «Спартак» – 9 место

Сезон-2020/21

Играли в седьмом туре. ЦСКА – «Спартак» – 3:1

  • «Спартак» – 1 место
  • ЦСКА – 5 место

Сезон-2019/20

Играли в шестом туре. «Спартак» – ЦСКА – 2:1

  • ЦСКА – 3 место
  • «Спартак» – 7 место

Сезон-2018/19

Играли в восьмом туре. ЦСКА – «Спартак» – 1:1

  • «Спартак» – 3 место
  • ЦСКА – 5 место

Сезон-2017/18

Играли в шестом туре. ЦСКА – «Спартак» – 2:1

  • ЦСКА – 6 место
  • «Спартак» – 8 место

Сезон-2016/17

Играли в 12 туре. «Спартак» – ЦСКА – 3:1

  • «Спартак» – 1 место
  • ЦСКА – 3 место

Сезон-2015/16

Играли в пятом туре. «Спартак» – ЦСКА – 1:2

  • ЦСКА – 2 место
  • «Спартак» – 4 место

Сезон-2014/15

Играли в четвертом туре. ЦСКА – «Спартак» – 0:1

  • ЦСКА – 2 место
  • «Спартак» – 4 место

Сезон-2013/14

Играли в девятом туре. «Спартак» – ЦСКА – 3:0

  • ЦСКА – 1 место
  • «Спартак» – 3 место

Сезон-2012/13

Играли в 11 туре. «Спартак» – ЦСКА – 0:2

  • ЦСКА – 2 место
  • «Спартак» – 5 место

Официальный сайт ЦСКА

Сезон-2011/12 был переходным на систему осень-весна. Матчи проводились в четыре круга. Сначала игрался стандартный чемпионат, а потом команды делились на две группы. Первые туры там проводились весной, поэтому мы не учитывали тот сезон в нашей подборке. За десять лет только в двух сезонах хотя бы одна из команд не входила в тройку. Этот – один из них.

Другой худший год – сезон-2017/18. Тогда ЦСКА набрал девять очков за пять туров, «Спартак» – восемь. Даже в тот момент они шли по потенциальному графику лучше, чем в этом сезоне. Дерби в том сезоне завершилось победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал голевой пас в моменте с победным голом. Алексей Березуцкий ушел на замену на 69-й минуте.

За девять летне-осенних матчей в первом круге сезона РПЛ ЦСКА и «Спартак» взяли по четыре победы. В этих играх была только одна ничья. За всю историю ЦСКА и «Спартак» провели друг с другом 70 матчей во всех турнирах. ЦСКА имеет в них 30 побед, «Спартак» – 24. Перед новой игрой нет конкретного и явного фаворита.

Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»

Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

ЦСКА
Москва
-:-
Спартак
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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