ЦСКА и «Спартак» никогда не шли так низко перед первым дерби. Мы проверили статистику за десять сезонов
ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом в восьмом туре РПЛ. Обе команды сменили тренеров перед стартом сезона, победили по три раза в семи матчах, набрали десять очков и упали в середину таблицы. ЦСКА опережает «Спартак» только по дополнительным показателям. Матч вынесен на понедельник, потому что «Спартак» играет в Лиге Европы.
Перед стартом восьмого тура команды занимали восьмое и девятое места. Мы посмотрели все сезоны формата РПЛ по системе осень-весна. Сезон-2021/22 стал уже десятым в подобном формате. Оказалось, что ЦСКА и «Спартак» никогда не находились так низко перед первым дерби сезона. В рейтинге мы учитывали таблицу перед стартом тура, в котором они играли.
Идем в порядке убывания:
Сезон-2021/22
Играют в восьмом туре.
- ЦСКА – 8 место
- «Спартак» – 9 место
Сезон-2020/21
Играли в седьмом туре. ЦСКА – «Спартак» – 3:1
- «Спартак» – 1 место
- ЦСКА – 5 место
Сезон-2019/20
Играли в шестом туре. «Спартак» – ЦСКА – 2:1
- ЦСКА – 3 место
- «Спартак» – 7 место
Сезон-2018/19
Играли в восьмом туре. ЦСКА – «Спартак» – 1:1
- «Спартак» – 3 место
- ЦСКА – 5 место
Сезон-2017/18
Играли в шестом туре. ЦСКА – «Спартак» – 2:1
- ЦСКА – 6 место
- «Спартак» – 8 место
Сезон-2016/17
Играли в 12 туре. «Спартак» – ЦСКА – 3:1
- «Спартак» – 1 место
- ЦСКА – 3 место
Сезон-2015/16
Играли в пятом туре. «Спартак» – ЦСКА – 1:2
- ЦСКА – 2 место
- «Спартак» – 4 место
Сезон-2014/15
Играли в четвертом туре. ЦСКА – «Спартак» – 0:1
- ЦСКА – 2 место
- «Спартак» – 4 место
Сезон-2013/14
Играли в девятом туре. «Спартак» – ЦСКА – 3:0
- ЦСКА – 1 место
- «Спартак» – 3 место
Сезон-2012/13
Играли в 11 туре. «Спартак» – ЦСКА – 0:2
- ЦСКА – 2 место
- «Спартак» – 5 место
Сезон-2011/12 был переходным на систему осень-весна. Матчи проводились в четыре круга. Сначала игрался стандартный чемпионат, а потом команды делились на две группы. Первые туры там проводились весной, поэтому мы не учитывали тот сезон в нашей подборке. За десять лет только в двух сезонах хотя бы одна из команд не входила в тройку. Этот – один из них.
Другой худший год – сезон-2017/18. Тогда ЦСКА набрал девять очков за пять туров, «Спартак» – восемь. Даже в тот момент они шли по потенциальному графику лучше, чем в этом сезоне. Дерби в том сезоне завершилось победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал голевой пас в моменте с победным голом. Алексей Березуцкий ушел на замену на 69-й минуте.
За девять летне-осенних матчей в первом круге сезона РПЛ ЦСКА и «Спартак» взяли по четыре победы. В этих играх была только одна ничья. За всю историю ЦСКА и «Спартак» провели друг с другом 70 матчей во всех турнирах. ЦСКА имеет в них 30 побед, «Спартак» – 24. Перед новой игрой нет конкретного и явного фаворита.
Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»