ЦСКА и «Спартак» никогда не шли так низко перед первым дерби. Мы проверили статистику за десять сезонов

Сезон-2011/12 был переходным на систему осень-весна. Матчи проводились в четыре круга. Сначала игрался стандартный чемпионат, а потом команды делились на две группы. Первые туры там проводились весной, поэтому мы не учитывали тот сезон в нашей подборке. За десять лет только в двух сезонах хотя бы одна из команд не входила в тройку. Этот – один из них.

Другой худший год – сезон-2017/18. Тогда ЦСКА набрал девять очков за пять туров, «Спартак» – восемь. Даже в тот момент они шли по потенциальному графику лучше, чем в этом сезоне. Дерби в том сезоне завершилось победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал голевой пас в моменте с победным голом. Алексей Березуцкий ушел на замену на 69-й минуте.

За девять летне-осенних матчей в первом круге сезона РПЛ ЦСКА и «Спартак» взяли по четыре победы. В этих играх была только одна ничья. За всю историю ЦСКА и «Спартак» провели друг с другом 70 матчей во всех турнирах. ЦСКА имеет в них 30 побед, «Спартак» – 24. Перед новой игрой нет конкретного и явного фаворита.

Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»

Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»