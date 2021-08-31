Эпоху Влашича в ЦСКА подпортил некрасивый уход. И еще: он приходил в клуб Лиги чемпионов, а уходит из середняка без медалей

Никола Влашич ушел из ЦСКА в последний день трансферного окна. 31 августа он перешел в «Вест Хэм».

Что мы знаем о перемещениях Влашича за весь российский период:

Август-2018: аренда из «Эвертона» в ЦСКА.

Июль-2019: покупка в ЦСКА у «Эвертона».

Август-2021: покупка в «Вест Хэм» у ЦСКА.

«Счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание», – радовался в 2019 году Влашич. Его отец Йошко Влашич прокомментировал: «Надеюсь, он выбрал лучший путь для себя».

Слухи об интересе к Влашичу со стороны европейских клубов были редкими в сезоне-2019/20, так что он полностью был сосредоточен на выступлении за ЦСКА. А с сентября 2020-го началось.

• «Могу ожидать трансфера в будущем. Может быть, в следующее трансферное окно или в то, которое будет за ним», – в начале сезона-2020/21 Влашич уже не исключил свой уход из ЦСКА.

• «С нетерпением жду момента, когда Никола встретится с тренером, который очень хорошо поймет его возможности и раскроет их полностью», – загадочно сказал его отец. Хотя еще год назад описывал Виктора Гончаренко «Отличный тренер и очень хороший человек».

• Тут же с разных источников пошли слухи о возможном переходе Влашича в «Зенит».