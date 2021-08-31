Эпоху Влашича в ЦСКА подпортил некрасивый уход. И еще: он приходил в клуб Лиги чемпионов, а уходит из середняка без медалей
Никола Влашич ушел из ЦСКА в последний день трансферного окна. 31 августа он перешел в «Вест Хэм».
Что мы знаем о перемещениях Влашича за весь российский период:
- Август-2018: аренда из «Эвертона» в ЦСКА.
- Июль-2019: покупка в ЦСКА у «Эвертона».
- Август-2021: покупка в «Вест Хэм» у ЦСКА.
«Счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание», – радовался в 2019 году Влашич. Его отец Йошко Влашич прокомментировал: «Надеюсь, он выбрал лучший путь для себя».
Слухи об интересе к Влашичу со стороны европейских клубов были редкими в сезоне-2019/20, так что он полностью был сосредоточен на выступлении за ЦСКА. А с сентября 2020-го началось.
• «Могу ожидать трансфера в будущем. Может быть, в следующее трансферное окно или в то, которое будет за ним», – в начале сезона-2020/21 Влашич уже не исключил свой уход из ЦСКА.
• «С нетерпением жду момента, когда Никола встретится с тренером, который очень хорошо поймет его возможности и раскроет их полностью», – загадочно сказал его отец. Хотя еще год назад описывал Виктора Гончаренко «Отличный тренер и очень хороший человек».
• Тут же с разных источников пошли слухи о возможном переходе Влашича в «Зенит».
Тогда Влашич остался в ЦСКА, но не грустил: «Я могу лишь рассыпаться в комплиментах клубу». Но говорил, что может играть на самом высоком уровне после того как забил Швеции и Франции в Лиге наций, а безвыигрышная серия в ЦСКА сильно давила: «Устал приходить в раздевалку с плохим настроением».
В январе он был настроен: «Не намерен никуда уходить. Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА». Но клуб сменил тренера и даже не попал в еврокубки. «Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие партнеры», – мнение Йошко Влашича в мае.
Летом стало ясно, что Влашичу в ЦСКА перестало быть комфортно:
• «Милан» настойчиво интересовался Влашичем, сам он ждал перехода в этот клуб, даже в инстаграме подписался на аккаунт. Но переход не состоялся.
• За шесть туров нового сезона он выходил в старте ЦСКА лишь трижды. Причем в принципиальных матчах против «Локомотива» и «Зенита» – только на замене.
• «Влашич не появлялся в составе, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены», – так говорил Алексей Березуцкий перед игрой третьего тура с «Динамо». А перед «Зенитом» – опроверг, что его невыход в старте связан с нефутбольными причинами. Но, по информации «Чемпионата», Влашич не был готов выходить из-за интереса «Вест Хэма».
• За пять сыгранных матчей активничал как умел – 12 ударов, пять удачных обводок из семи, семь ключевых передач. Но был малоэффективен – всего 0+1 по «гол плюс пас».
«Если вы находитесь в среде, которая имеет большие амбиции только на бумаге, а на деле выходит совсем наоборот, то ничего хорошего не выйдет», – прокомментировал переход в «Вест Хэм» отец Влашича. И все-таки ЦСКА, приглашавший Влашича, и ЦСКА продающий – два разных клуба.
- Влашич приходил в ЦСКА, который был серебряным призером РПЛ. Но не выиграл с клубом ни одной медали.
- Влашич приходил в ЦСКА, участвовавший в Лиге чемпионов, и помогал дважды бить «Реал». Но потом вылетал с ним в Лиге Европы из слабых групп.
- Влашич приходил в ЦСКА, который почти ежегодно брал какие-нибудь трофеи – даже перед его приходом выиграл Суперкубок. В ЦСКА Влашич ничего не выиграл.
- Он работал с Виктором Гончаренко, а потом встретил двух начинающих тренеров (Олича и Березуцкого), хотя это совсем не стиль ЦСКА.
- Притом сам Влашич прогрессировал в клубе – об этом говорят цифры и игра.
Но дальше это делать стало сложно, и он едет в АПЛ. Еще важное озвучил отец: «Знаете, что самое важное в этой истории? Никола улыбается. Теперь он спокоен. Да, последний месяц был полон тревог, было нелегко. Но теперь я снова вижу его улыбку, это бесценно».