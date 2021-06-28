Сестра Влашича громко поддерживает брата на Евро. Рядом со стадионом кричит в мегафон и заводит толпу фанатов
Никола Влашич вышел в стартовом составе матча 1/8 Евро-2020 Хорватия – Испания.
В Копенгаген прилетела болеть его старшая сестра Бланка. В городе она зажигала: собрала вокруг себя толпу хорватских фанатов и заводила их через мегафон.
Оказалось, об этом ее попросили сами фанаты:
«Фанаты меня поймали и сунули в руки мегафон. Я не знала, что им сказать. Честно говоря, я даже сейчас не помню, что говорила. Помню только, что призвала болеть за всех наших игроков».
О влиянии сестры Влашич рассказывал в интервью:
«У нас были отношения, какие и должны быть у старшей сестры и младшего брата. Бланка не брала надо мной шефство. И потом, она постоянно тренировалась и долго выступала.
С шести-семи лет я наблюдал за успехами сестры по телевизору. Каждое из выступлений Бланки для меня важно».
Бланка Влашич – главная прыгунья высоту в истории Хорватии. Она выигрывала две олимпийские медали (серебро и бронзу) и дважды золото чемпионата мира.
Сестра Влашича иногда бывает на играх брата и в России. Например, она приезжала на матч «Локомотив» – ЦСКА, где ее брат не забил пенальти, но Бланка все равно была в восторге:
«Никола сыграл отлично. Да, он не забил пенальти — не повезло, но это могло случиться с каждым. Его игра была великолепна!»