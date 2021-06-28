Сестра Влашича громко поддерживает брата на Евро. Рядом со стадионом кричит в мегафон и заводит толпу фанатов

Оказалось, об этом ее попросили сами фанаты:

«Фанаты меня поймали и сунули в руки мегафон. Я не знала, что им сказать. Честно говоря, я даже сейчас не помню, что говорила. Помню только, что призвала болеть за всех наших игроков».

О влиянии сестры Влашич рассказывал в интервью:

«У нас были отношения, какие и должны быть у старшей сестры и младшего брата. Бланка не брала надо мной шефство. И потом, она постоянно тренировалась и долго выступала.

С шести-семи лет я наблюдал за успехами сестры по телевизору. Каждое из выступлений Бланки для меня важно».