Никола Влашич
РПЛ
ЦСКА
Уфа
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#Никола Влашич #РПЛ #ЦСКА #Уфа

Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма

01 мая, 20:51

Очередная неудача ЦСКА. В 28-м туре к нему в гости приезжала «Уфа», но больше одного очка добыть не получилось. Глобальный итог – слабая ничья 1:1, и в течение матча ЦСКА еще и отыгрывался.

Это гол «Уфы» – красивый мяч Мрзляка.

А это гол вышедшего на замену Чалова, который и принес ЦСКА ничью.

1:1 в матче с соперником, который намного ниже по статусу – не самая главная боль для Ивицы Олича. В этой встрече травму получил Никола Влашич, которая, возможно, выбьет его до конца сезона.

И никто не понял, где именно Влашич травмировался. Он вместе с основными игроками выходил на поле после перерыва.

Дальше – через минуту (еще до свистка) Влашич закрыл лицо руками и потопал к скамейке запасных.

Олич заменил Влашича. В тот момент, когда на поле выходил Тикнизян, Влашич сидел на скамейке и плакал.

Пока нет никакой конкретики по степени тяжести травмы Влашича. Ивица Олич, отвечая на послематчевые вопросы, сказал:

«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьезная».

Это четвертое повреждение в карьере Николы Влашича, если верить статистике Transfermarkt. До этого случая у него было сотрясение, ушибы и мышечная травма, но с коленями проблем не было.

Слезы Влашича тоже легко объяснимы. Во-первых, боль. Во-вторых, через 41 день начнется Евро. Если травма очень серьезная, то он рискует пропутить чемпионат Европы.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 71
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Мрзляк 66
Все фото: скриншоты с прямого эфира телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР»
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sajjad haider
01 мая, 21:36
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