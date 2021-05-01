Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
А это гол вышедшего на замену Чалова, который и принес ЦСКА ничью.
1:1 в матче с соперником, который намного ниже по статусу – не самая главная боль для Ивицы Олича. В этой встрече травму получил Никола Влашич, которая, возможно, выбьет его до конца сезона.
И никто не понял, где именно Влашич травмировался. Он вместе с основными игроками выходил на поле после перерыва.
Дальше – через минуту (еще до свистка) Влашич закрыл лицо руками и потопал к скамейке запасных.
Олич заменил Влашича. В тот момент, когда на поле выходил Тикнизян, Влашич сидел на скамейке и плакал.
Пока нет никакой конкретики по степени тяжести травмы Влашича. Ивица Олич, отвечая на послематчевые вопросы, сказал:
«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьезная».
Это четвертое повреждение в карьере Николы Влашича, если верить статистике Transfermarkt. До этого случая у него было сотрясение, ушибы и мышечная травма, но с коленями проблем не было.
Слезы Влашича тоже легко объяснимы. Во-первых, боль. Во-вторых, через 41 день начнется Евро. Если травма очень серьезная, то он рискует пропутить чемпионат Европы.