Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма

Пока нет никакой конкретики по степени тяжести травмы Влашича. Ивица Олич, отвечая на послематчевые вопросы, сказал:

«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьезная».

Это четвертое повреждение в карьере Николы Влашича, если верить статистике Transfermarkt. До этого случая у него было сотрясение, ушибы и мышечная травма, но с коленями проблем не было.

Слезы Влашича тоже легко объяснимы. Во-первых, боль. Во-вторых, через 41 день начнется Евро. Если травма очень серьезная, то он рискует пропутить чемпионат Европы.