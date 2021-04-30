ЦСКА забанил журналиста из-за критикующего текста. В ответ «Чемпионат» и Sports бойкотировали ЦСКА
По хронологии это выглядело так:
ЦСКА проиграл «Спартаку» 0:1 в дерби. На следующий день «Чемпионат» под авторством журналиста Андрея Панкова выпустил статью с заголовком «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».
Что в статье
- Информация о том, что председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин может разорвать контракт с гендиректором Романом Бабаевым без компенсации.
- Утверждение, что клубом управляет не Гинер, а как раз Орешкин и Бабаев, и у них нет единения по многим вопросам.
- Мысли о провальных трансферах клуба (Гайча с Фуксом), спорном переходе Эджуке.
- Упрек за отсутствие подробного объяснения о назначении неопытного тренера Олича.
- Вопросы к работе тренера по физподготовке.
- Информация о том, что Оличу нужен в тренерском штабе Рахимич, но руководство пока на это не согласно.
Что сделал ЦСКА
На следующий день клуб выпустил заявление с подзаголовком: «В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность».
В тексте ЦСКА уверяет, что в клубе нет никакого разлада и паники, хотя период непростой. Под статьей – пять подписей: Орешкин, Гинер, Бабаев, Олич, Акинфеев. В такой последовательности.
«Чемпионат» иронично намекнул на слишком уж официальный и не очень современный стиль заявления:
30 апреля стало известно, что автор статьи Панков не получил аккредитацию на матч против «Уфы», который запланирован на 1 мая.
Какая была реакция
Sports.ru и «Чемпионат» выпустили совместное заявление – это вообще произошло впервые.
Отказ в аккредитации медиа назвали явным препятствованием работе журналиста без подкрепления объективных причин.
«Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа – и мы не будем с этим мириться. Поэтому мы объявляем бойкот – до того момента, когда журналисты наших редакций без исключения получат беспрепятственный доступ к работе на матчах ЦСКА», – написано в заявлении.
На сайтах не будет материалов про ЦСКА кроме результата.
Как отреагировали клубы
«Зенит» и «Спартак» уже пошутили. «Зенит» тоже не планирует ничего писать про ЦСКА, а «Спартак» вообще вывесил кроссворд.
Что было раньше
В конце марта уже был конфликт, когда Ивица Олич приехал на стадион «Октябрь» в сопровождении Бабаева. Корреспондент «РИА Новости» снимал приезд Олича и задал ему вопрос о контракте, а сотрудник клуба попытался запретить съемку. По информации журналиста Ивана Карпова, это был Иван Уланов – заместитель гендиректора по безопасности.
А с кем ЦСКА ссорился давно
В 2006 году Василий Уткин написал в «Советском спорте» статью о матче «Ростов» – ЦСКА в РПЛ. ЦСКА особенно не понравились две фразы: «Я укрепился в собственном мнении и считаю этот матч договорным» и «Эти матчи договорные, я думаю, они просто-напросто проплачены».
ЦСКА запретил игрокам разговаривать с представителями издания и обратился в суд. Только спустя почти десять лет новый главный редактор «Советского спорта» Константин Клещев обратился к ЦСКА под заголовком «Приглашение к диалогу», где отметил, что «пришло время принести извинения» и что «в свое время наша газета поступила некорректно по отношению к ПФК ЦСКА и его болельщикам, разместив на своих страницах материал, в котором утверждения автора не были подкреплены конкретными фактами и доказательствами».