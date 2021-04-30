ЦСКА забанил журналиста из-за критикующего текста. В ответ «Чемпионат» и Sports бойкотировали ЦСКА

По хронологии это выглядело так:

ЦСКА проиграл «Спартаку» 0:1 в дерби. На следующий день «Чемпионат» под авторством журналиста Андрея Панкова выпустил статью с заголовком «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».

Что в статье

Информация о том, что председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин может разорвать контракт с гендиректором Романом Бабаевым без компенсации.

Утверждение, что клубом управляет не Гинер, а как раз Орешкин и Бабаев, и у них нет единения по многим вопросам.

Мысли о провальных трансферах клуба (Гайча с Фуксом), спорном переходе Эджуке.

Упрек за отсутствие подробного объяснения о назначении неопытного тренера Олича.

Вопросы к работе тренера по физподготовке.

Информация о том, что Оличу нужен в тренерском штабе Рахимич, но руководство пока на это не согласно.

Что сделал ЦСКА

На следующий день клуб выпустил заявление с подзаголовком: «В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность».

В тексте ЦСКА уверяет, что в клубе нет никакого разлада и паники, хотя период непростой. Под статьей – пять подписей: Орешкин, Гинер, Бабаев, Олич, Акинфеев. В такой последовательности.

«Чемпионат» иронично намекнул на слишком уж официальный и не очень современный стиль заявления: