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#Спартак #РПЛ #Футбол #ЦСКА

🐎 Твиттер «Спартака» добил ЦСКА после дерби: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

вчера, 21:00

«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби. ЦСКА проиграл третий матч во всех турнирах подряд, а «Спартак» выиграл после поражения в дерби в первом круге (1:3) и продолжает борьбу за Лигу чемпионов.

Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 52
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва

ЦСКА больше тайма играл в меньшинстве, а автором единственного гола стал Джордан Ларссон. В этом сезоне он уже забил 13 голов и входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ.

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Во время матча болельщики «Спартака» вывесили на трибунах два больших баннера: охотник с ружьем и подстреленные лошади.

После матча твиттер «Спартака» продолжил поджигать: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» 

ЦСКА ответил:

За 10 последних матчей друг с другом во всех турнирах ЦСКА победил четыре раза, «Спартак» – пять, еще одна игра закончилась вничью.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
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