🐎 Твиттер «Спартака» добил ЦСКА после дерби: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
ЦСКА больше тайма играл в меньшинстве, а автором единственного гола стал Джордан Ларссон. В этом сезоне он уже забил 13 голов и входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ.
🔴 Ларссон – лучший бомбардир «Спартака» в сезоне. Клуб не проигрывает, когда он забивает
🔴 Ларссон – киллер для конкурентов «Спартака». Забил большинство голов сложным соперникам
Стартовый состав «Спартак» представил через игру «Мортал Комбат». Своих игроков показал в ячейках для выбора персонажей и запустил видео, где Gladiator побеждает My little pony.
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Во время матча болельщики «Спартака» вывесили на трибунах два больших баннера: охотник с ружьем и подстреленные лошади.
После матча твиттер «Спартака» продолжил поджигать: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
ЦСКА ответил:
За 10 последних матчей друг с другом во всех турнирах ЦСКА победил четыре раза, «Спартак» – пять, еще одна игра закончилась вничью.