Ахметов постоянно агрессирует в топ-матчах. Удалился против «Спартака», но перед этим была рука у соперника
Ильзат Ахметов – один из основных игроков ЦСКА. В этом сезоне он пропускал матчи из-за травм, поэтому провел всего 12 игр. Даже в них Ахметов заработал две красные карточки – больше, чем за все сезоны до этого. Оба удаления оказались ключевыми. Ахметов оставлял ЦСКА в меньшинстве в играх, которые много решали для перспектив ЦСКА.
Первое удаление было в матче с «Зенитом». ЦСКА еще боролся за чемпионство – победа приближала его к «Зениту» на расстояние двух очков. Получилось поражение со счетом 2:3. С 53-й минуты того матча ЦСКА играл в меньшинстве: Ахметов влетел в ногу Кузяеву. После матча он извинялся: «Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в ногу соперника».
Похожее удаление получилось и в игре со «Спартаком». Соболев принял мяч у боковой линии. Ахметов разогнался, выбил мяч и по инерции влетел в ногу Соболева. Сначала судья даже не показал карточку, но подсказали арбитры на ВАР. Когда Ахметов уходил с поля, он на эмоциях ударил ногой в дверь. В этой игре решалось, останется ли ЦСКА в борьбе за место в ЛЧ.
Реакции из твиттера:
Ни один игрок РПЛ еще не получал две красные карточки в этом сезоне:
За пару секунд до этого эпизода Айртон сыграл рукой, но судья не остановил игру. Сам Айртон в перерыве сказал об удалении: «На усмотрение арбитра. Наше дело – играть в футбол». Виктор Васин сказал в эфире канала «Матч ТВ», что момент был спорный. Возможно, он даже не тянул на желтую карточку. Олич тоже обратил внимание судьи на ситуацию с рукой Айртона.
Ахметов не первый сезон попадает в спорные ситуации в топ-играх. В 2019-м такой момент был в игре ЦСКА и «Краснодара». Тогда Ахметов получил желтую карточку за жесткость. Александр Егоров объяснял: «По моменту с Ахметовым – это стопроцентная желтая. До красной не хватает ряда факторов: прямой ноги, агрессии, скорости, намерения нанести травму».
Ключевой момент игры ЦСКА и «Краснодара» – полет Ахметова с прямой ногой
События новой игры с удалением Ахметова: