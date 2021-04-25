Ахметов постоянно агрессирует в топ-матчах. Удалился против «Спартака», но перед этим была рука у соперника

Ильзат Ахметов – один из основных игроков ЦСКА. В этом сезоне он пропускал матчи из-за травм, поэтому провел всего 12 игр. Даже в них Ахметов заработал две красные карточки – больше, чем за все сезоны до этого. Оба удаления оказались ключевыми. Ахметов оставлял ЦСКА в меньшинстве в играх, которые много решали для перспектив ЦСКА.

Первое удаление было в матче с «Зенитом». ЦСКА еще боролся за чемпионство – победа приближала его к «Зениту» на расстояние двух очков. Получилось поражение со счетом 2:3. С 53-й минуты того матча ЦСКА играл в меньшинстве: Ахметов влетел в ногу Кузяеву. После матча он извинялся: «Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в ногу соперника».

Похожее удаление получилось и в игре со «Спартаком». Соболев принял мяч у боковой линии. Ахметов разогнался, выбил мяч и по инерции влетел в ногу Соболева. Сначала судья даже не показал карточку, но подсказали арбитры на ВАР. Когда Ахметов уходил с поля, он на эмоциях ударил ногой в дверь. В этой игре решалось, останется ли ЦСКА в борьбе за место в ЛЧ.