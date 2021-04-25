Илья Гапонов
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#Илья Гапонов #РПЛ #Футбол #Спартак #ЦСКА

«Спартак» потерял двух основных защитников перед дерби. Вышел парень, который не играл в старте с октября

58 минут назад

Илья Гапонов (в центре)

Официальный сайт «Спартака»

Самуэль Жиго пропускал матч с ЦСКА из-за дисквалификации, Павел Маслов – из-за воспаления мышц. Вместо них вышли Илья Кутепов и Илья Гапонов. Тедеско сказал перед игрой в интервью «Матч ТВ»: «Думаю, что они хорошо сыграют. Гапонов показывает себя на тренировках. Пару недель назад он сыграл за «Спартак-2». Игровой ритм у него есть – пусть и в ФНЛ».

Что означают эти замены:

✖️ Самуэль Жиго: 23 матча в сезоне, 3 гола, среднее игровое время – 88 минут

✖️ Павел Маслов: 24 матча в сезоне, среднее игровое время – 85 минут

✔️ Илья Кутепов: 12 матчей в сезоне, среднее игровое время – 48 минут

✔️ Илья Гапонов: 9 матчей в сезоне, среднее игровое время – 27 минут

Илья Гапонов – самый необычный защитник «Спартака». За два прошлых сезона клуб почти не пропускал с ним в основе, а в этом он постоянно выходил для удержания счета. Для него это всего второй выход в старте за весь сезон. Первый был еще в октябрьском матче с «Химками» (3:2). Теперь Гапонов сразу попал в старт на дерби.

Гапонову 23 года. Это воспитанник «Строгино», попал в «Спартак» в 2018 году. За это время Гапонов никогда не был основным защитником «Спартака». Большинство матчей он проводил во второй команде, но в РПЛ дебютировал еще в сезоне-2018/19. В той игре «Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу» (0:3).

В первом сезоне Гапонов потом сыграл за «Спартак» еще в четырех играх. И в них «Спартак» пропустил такие же три мяча, но уже в сумме. Следующий сезон – четыре игры в старте без выходов на замену. Там «Спартак» вообще пропустил всего один гол, но Гапонов больше не попадал в стартовые планы Тедеско. В сезоне-2020/21 его окончательно вытеснил Маслов.

Гапонов даже забивал в ворота ЦСКА в товарищеском матче:

Какими были девять матчей Гапонова в РПЛ до дерби против ЦСКА:

«Сочи». Вышел на замену при счете 2:1. Сыграли 2:2.

«Рубин». Вышел на замену при счете 2:0. «Спартак» выиграл с таким же счетом.

«Тамбов». Вышел на замену при счете 0:0. «Спартак» выиграл 2:0.

«Химки». Сыграл в старте. Счет матча – 3:2 в пользу «Спартака».

«Краснодар». Вышел на замену при счете 2:1. «Спартак» выиграл 3:1.

«Зенит». Вышел на замену при счете 1:2. «Спартак» проиграл 1:3.

«Динамо». Вышел на замену при счете 2:1. «Спартак» выиграл с таким же счетом.

«Урал». Вышел на замену при счете 4:1. «Спартак» выиграл со счетом 5:1.

«Ростов». Вышел на замену при счете 3:2. «Спартак» выиграл с таким же счетом.

В ноябре 2019-го Тедеско хвалил Гапонова за его смелость. Тогда же рассказал, почему поставил его против «Крыльев Советов»: «Гапонов заслужил место в старте. Две недели назад он подошел ко мне и попросился сыграть за вторую команду. Это о многом говорит. Можно было сыграть в четыре защитника или опустить в оборону Крала, но сегодня был черед Ильи».

На дерби в 2021-м проблемы с составом были не только у «Спартака». ЦСКА заявил на игру всего пять запасных. Один из них – вратарь Помазун.

Все события матча:

Перерыв
Спартак
Москва
0:0
Перерыв
Перерыв
ЦСКА
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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