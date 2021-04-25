«Спартак» потерял двух основных защитников перед дерби. Вышел парень, который не играл в старте с октября

Илья Гапонов – самый необычный защитник «Спартака». За два прошлых сезона клуб почти не пропускал с ним в основе, а в этом он постоянно выходил для удержания счета. Для него это всего второй выход в старте за весь сезон. Первый был еще в октябрьском матче с «Химками» (3:2). Теперь Гапонов сразу попал в старт на дерби.

Гапонову 23 года. Это воспитанник «Строгино», попал в «Спартак» в 2018 году. За это время Гапонов никогда не был основным защитником «Спартака». Большинство матчей он проводил во второй команде, но в РПЛ дебютировал еще в сезоне-2018/19. В той игре «Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу» (0:3).

В первом сезоне Гапонов потом сыграл за «Спартак» еще в четырех играх. И в них «Спартак» пропустил такие же три мяча, но уже в сумме. Следующий сезон – четыре игры в старте без выходов на замену. Там «Спартак» вообще пропустил всего один гол, но Гапонов больше не попадал в стартовые планы Тедеско. В сезоне-2020/21 его окончательно вытеснил Маслов.

Гапонов даже забивал в ворота ЦСКА в товарищеском матче: