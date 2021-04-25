«Спартак» потерял двух основных защитников перед дерби. Вышел парень, который не играл в старте с октября
Самуэль Жиго пропускал матч с ЦСКА из-за дисквалификации, Павел Маслов – из-за воспаления мышц. Вместо них вышли Илья Кутепов и Илья Гапонов. Тедеско сказал перед игрой в интервью «Матч ТВ»: «Думаю, что они хорошо сыграют. Гапонов показывает себя на тренировках. Пару недель назад он сыграл за «Спартак-2». Игровой ритм у него есть – пусть и в ФНЛ».
Что означают эти замены:
✖️ Самуэль Жиго: 23 матча в сезоне, 3 гола, среднее игровое время – 88 минут
✖️ Павел Маслов: 24 матча в сезоне, среднее игровое время – 85 минут
✔️ Илья Кутепов: 12 матчей в сезоне, среднее игровое время – 48 минут
✔️ Илья Гапонов: 9 матчей в сезоне, среднее игровое время – 27 минут
Илья Гапонов – самый необычный защитник «Спартака». За два прошлых сезона клуб почти не пропускал с ним в основе, а в этом он постоянно выходил для удержания счета. Для него это всего второй выход в старте за весь сезон. Первый был еще в октябрьском матче с «Химками» (3:2). Теперь Гапонов сразу попал в старт на дерби.
Гапонову 23 года. Это воспитанник «Строгино», попал в «Спартак» в 2018 году. За это время Гапонов никогда не был основным защитником «Спартака». Большинство матчей он проводил во второй команде, но в РПЛ дебютировал еще в сезоне-2018/19. В той игре «Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу» (0:3).
В первом сезоне Гапонов потом сыграл за «Спартак» еще в четырех играх. И в них «Спартак» пропустил такие же три мяча, но уже в сумме. Следующий сезон – четыре игры в старте без выходов на замену. Там «Спартак» вообще пропустил всего один гол, но Гапонов больше не попадал в стартовые планы Тедеско. В сезоне-2020/21 его окончательно вытеснил Маслов.
Гапонов даже забивал в ворота ЦСКА в товарищеском матче:
Какими были девять матчей Гапонова в РПЛ до дерби против ЦСКА:
➕ «Сочи». Вышел на замену при счете 2:1. Сыграли 2:2.
➕ «Рубин». Вышел на замену при счете 2:0. «Спартак» выиграл с таким же счетом.
➕ «Тамбов». Вышел на замену при счете 0:0. «Спартак» выиграл 2:0.
➕ «Химки». Сыграл в старте. Счет матча – 3:2 в пользу «Спартака».
➕ «Краснодар». Вышел на замену при счете 2:1. «Спартак» выиграл 3:1.
➕ «Зенит». Вышел на замену при счете 1:2. «Спартак» проиграл 1:3.
➕ «Динамо». Вышел на замену при счете 2:1. «Спартак» выиграл с таким же счетом.
➕ «Урал». Вышел на замену при счете 4:1. «Спартак» выиграл со счетом 5:1.
➕ «Ростов». Вышел на замену при счете 3:2. «Спартак» выиграл с таким же счетом.
В ноябре 2019-го Тедеско хвалил Гапонова за его смелость. Тогда же рассказал, почему поставил его против «Крыльев Советов»: «Гапонов заслужил место в старте. Две недели назад он подошел ко мне и попросился сыграть за вторую команду. Это о многом говорит. Можно было сыграть в четыре защитника или опустить в оборону Крала, но сегодня был черед Ильи».
На дерби в 2021-м проблемы с составом были не только у «Спартака». ЦСКА заявил на игру всего пять запасных. Один из них – вратарь Помазун.
Все события матча: