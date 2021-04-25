Джордан Ларссон
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#Джордан Ларссон #РПЛ #Футбол #Спартак #ЦСКА

Ларссон – лучший бомбардир «Спартака» в сезоне. Клуб не проигрывает, когда он забивает

вчера, 18:41

Джордан Ларссон – автор победного гола в игре «Спартака» и ЦСКА.

Для Ларссона это уже 13-й гол в этом сезоне РПЛ. Больше забили только Сердар Азмун (16) и Артем Дзюба (14). Оба играют в составе «Зенита».

«Спартак» выиграл почти все матчи, где забивал Ларссон. Единственное исключение – игра с «Сочи» (2:2).

13 голов за сезон – это уже лучший результат в карьере Ларссона. Ранее он забивал 11 голов за «Норчепинг».

Олич проиграл три матча из шести на посту главного тренера ЦСКА

Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 52
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
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Другие события из этой игры
Ахметов постоянно агрессирует в топ-матчах. Удалился против «Спартака», но перед этим была рука у соперника
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