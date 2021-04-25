Ларссон – лучший бомбардир «Спартака» в сезоне. Клуб не проигрывает, когда он забивает

Джордан Ларссон – автор победного гола в игре «Спартака» и ЦСКА.

Для Ларссона это уже 13-й гол в этом сезоне РПЛ. Больше забили только Сердар Азмун (16) и Артем Дзюба (14). Оба играют в составе «Зенита».

«Спартак» выиграл почти все матчи, где забивал Ларссон. Единственное исключение – игра с «Сочи» (2:2).

13 голов за сезон – это уже лучший результат в карьере Ларссона. Ранее он забивал 11 голов за «Норчепинг».

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