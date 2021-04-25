Ивица Олич
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#Ивица Олич #РПЛ #Футбол #ЦСКА

Олич проиграл три матча из шести на посту главного тренера ЦСКА

вчера, 18:33

Последнее поражение – от «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ (0:1).

Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 52
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва

С учетом Кубка России (дошел до полуфинала, но вылетел) Ивица Олич провел в ЦСКА шесть матчей:

✅ Победа над «Тамбовом» (2:1)

✅ Победа над «Арсеналом» (2:1)

✅ Победа над «Ротором» (2:0)

❌ Поражение от «Сочи» (1:2)

❌ Поражение от «Локомотива» (0:3)

❌ Поражение от «Спартака» (0:1)

В этом сезоне ЦСКА осталось провести в РПЛ три матча: против «Уфы», «Краснодара» и «Динамо». Сейчас клуб занимает шестое место.

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Источник:
Гол.ру
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