Ивица Олич
РПЛ
Футбол
ЦСКА
Олич проиграл три матча из шести на посту главного тренера ЦСКА
вчера, 18:33
Последнее поражение – от «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ (0:1).
С учетом Кубка России (дошел до полуфинала, но вылетел) Ивица Олич провел в ЦСКА шесть матчей:
✅ Победа над «Тамбовом» (2:1)
✅ Победа над «Арсеналом» (2:1)
✅ Победа над «Ротором» (2:0)
❌ Поражение от «Сочи» (1:2)
❌ Поражение от «Локомотива» (0:3)
❌ Поражение от «Спартака» (0:1)
В этом сезоне ЦСКА осталось провести в РПЛ три матча: против «Уфы», «Краснодара» и «Динамо». Сейчас клуб занимает шестое место.
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