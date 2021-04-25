Олич проиграл три матча из шести на посту главного тренера ЦСКА

С учетом Кубка России (дошел до полуфинала, но вылетел) Ивица Олич провел в ЦСКА шесть матчей:

✅ Победа над «Тамбовом» (2:1)

✅ Победа над «Арсеналом» (2:1)

✅ Победа над «Ротором» (2:0)

❌ Поражение от «Сочи» (1:2)

❌ Поражение от «Локомотива» (0:3)

❌ Поражение от «Спартака» (0:1)

В этом сезоне ЦСКА осталось провести в РПЛ три матча: против «Уфы», «Краснодара» и «Динамо». Сейчас клуб занимает шестое место.