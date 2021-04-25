Ларссон – киллер для конкурентов «Спартака». Забил большинство голов сложным соперникам

Кому еще он забивал: «Урал» (2), «Тамбов» (2), «Ахмат» (1), «Химки» (1).

Лучше всего Ларссону удаются именно матчи с «Краснодаром». Он забил в этих играх три гола, а еще сделал два ассиста. Общая результативность «Спартака» за два матча против «Краснодара» – девять голов. В прошлом сезоне Ларссон тоже забивал «Краснодару», там же были голы «Локомотиву» и «Рубину».

Матчи против ЦСКА – отдельная тема для Джордана Ларссона. 4 марта 2020 года «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в Кубке России. В той игре Ларссон вкатил победный мяч после передачи Максименко. Теперь он впервые за карьеру забил в ворота ЦСКА в матче РПЛ. Этот гол отбросил ЦСКА на шестое место в таблице. «Спартак» продолжает борьбу за место в ЛЧ.

Ларссон говорил, что считает любимым гол в ворота ЦСКА в Кубке России. В январе Ларссон называл задачу на сезон, которая прямо сейчас выполняется: «Конечно, грустно, что Тедеско уйдет, но нам все равно надо готовиться, чтобы быть в своей лучшей форме в предстоящих матчах. Наша цель – попасть в тройку по итогам сезона».

Основные события дерби: