25 небанальных фактов про «Мортал Комбат». Название – ошибка механика, а герои придумывались после шторма, пореза ножом и вывиха пальца

1. Авторы идеи Эд Бун и Джон Тобиас говорили, что на создание игры ушло всего десять месяцев. Над проектом работали четыре человека (Бун и Тобиас + аниматор и звукорежиссер). Слова Буна в 2012-м: « Это самая легкая игра в нашей карьере . Мы уделяли работе по несколько часов в день и даже много отдыхали».

2. У игры не было названия более полугода. «Мортал Комбат» – отчаянный финальный вариант. До этого были «Атака дракона», «Путь каратиста» и просто «Фаталити».