25 небанальных фактов про «Мортал Комбат». Название – ошибка механика, а герои придумывались после шторма, пореза ножом и вывиха пальца
8 апреля в русский прокат вышел фильм «Мортал Комбат». Это уже шестой проект, связанный со вселенной игры. Той самой игры, которая появилась еще в 1992-м и стала прочной легендой индустрии.
1. Авторы идеи Эд Бун и Джон Тобиас говорили, что на создание игры ушло всего десять месяцев. Над проектом работали четыре человека (Бун и Тобиас + аниматор и звукорежиссер). Слова Буна в 2012-м: «Это самая легкая игра в нашей карьере. Мы уделяли работе по несколько часов в день и даже много отдыхали».
2. У игры не было названия более полугода. «Мортал Комбат» – отчаянный финальный вариант. До этого были «Атака дракона», «Путь каратиста» и просто «Фаталити».
3. Почему «Kombat», а не «Combat»? Есть классная версия, что это пошло от мастера по ремонту автоматов с едой Стива Ричи. Он не особо грамотно писал, поэтому исправил написанное на доске слово «Combat» на «Kombat».
4. Для изображения героев создатели выбирали реальных актеров и гримировали их. Только один персонаж изображен не реальным человеком – многорукий принц Горо. Его образ – результат многокадровой съемки глиняной фигуры.
5. Бун и Тобиас отмечали: Саб-Зиро и Скорпион – два основных персонажа игры (и два их любимых). Бун вообще говорил, что его главная боль – как сильно изменили Скорпиона со временем.
Изначально это был ниндзя, который использовал кунаи из рукава: этот инструмент сначала предназначался для укладки цемента и глины, но позже его освоили ниндзя. Вместо японского ориджина создатели первого фильма «Мортал Комбат» представили Скорпиона как демона внешнего мира, у которого из ладони вылезает змея.
Бун самостоятельно озвучивал Скорпиона для игры. Он автор той самой фразы «Иди ко мне» («Get over here»), после которой Скорпион притягивает своих противников цепью с кунаи.
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6. Бун попал в Книгу рекордов Гиннеса по самому длительному озвучиванию одного персонажа видеоигр. Он озвучивал Cкорпиона 20 лет: с 1991-го по 2011-й.
7. В оригинальном саундтреке есть легендарный выкрик: «МОР-ТАААЛ КОМ-БАААТ!» Его произнес начинающий актер Кайл Вятт, который после озвучки забыл про это и узнал про выход трека с его участием только через несколько лет.
8. В «Мортал Комбат» есть отсылка к фильму про Терминатора. Во второй части «Судный день» персонаж Арнольда Шварценеггера погибал в лаве, показывая палец вверх. В игре Mortal Kombat: Shaolin Monks в лаве с таким же жестом погибает Скорпион. Это важная отсылка, потому что она была до той эпохи, когда в онлайне игра стала включать в себя событийные дополнения в виде персонажей из разных вселенных: от Джокера до Фредди Крюгера.
9. Тобиас и Бун хотели, чтобы образ Джонни Кейджа был полностью срисован с Жан-Клода Ван Дамма. Ван Дамм отказался от съемок из-за плотного графика. Но почти все движения и приемы Кейджа скопированы с героя Ван Дамма из фильма «Кровавый спорт».
10. Пункт про причудливые имена. Ермака придумали после появления ошибки макросов в игре. На экране появлялась фраза «Error Macro» – создатели сократили до «Ermac».
11. «Мортал Комбат» – первый 3D-файтинг в онлайне.
12. Еще один любимый персонаж разработчиков – Нуб Сайбот (ниндзя и повелитель теней). Впервые он появился во второй части игры и назван перевернутыми фамилиями разработчиков.
13. Против игры однажды выступал сенатор от Коннектикута Джозеф Либерман. Он выдвинул на рассмотрение закон о запрете на кровавые файтинги. Либермана никто не поддержал.
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14. Первая игра появилась в 1992 году. Тогда же создатели задумали персонажа Скарлетт. Но она появилась лишь спустя 20 лет в Mortal Kombat IX. Бун ответил: «Мы про нее забывали. Когда вспоминали, никак не могли придумать, как сделать ее отличной от других героев».
В итоге Бун сделал из нее приемную дочь императора Шао Кана (главный злодей вселенной). Ее главное оружие – клинки, что делает ее похожим на принцессу Китану. Ее суперспособность – различные фокусы с кровью (например, превращается в лужу крови и возникает позади врага).
15. В игре есть скрытая (или не очень скрытая) пасхалочка. Когда один игрок наносит другому урон определенного уровня, на экране появляется изображение реального человека, который кричит: «Toasty!» («Поджаренный»).
Это звукорежиссер Дэн Форден. Во время тестов второй части он много раз побеждал Буна и все время орал: «Я тебя, ***, поджарил».
16. Райдэна (бога молнии) создатели придумали после сильного шторма с молниями.
17. В современных частях игры Mortal Kombat очень много насилия, крови и убийств. Эд Бун говорил, что изначально игра появилась не ради этого. «Мы хотели, чтобы люди видели приемы бойцов и вдохновлялись так на занятия боевыми искусствами».
18. Даниэль Песина был координатором игры по боевым приемам. Он придумал удары для Скорпиона, Саб-Зиро, Рептилии и других персонажей. Через несколько лет после запуска первой игры он ушел из компании и подал на нее в суд за невыплату гонораров.
19. В игре есть персонаж Джакс – добрый здоровяк с механическими руками. Он должен был появиться еще в первой части. Но его заменили на женского персонажа ради конкуренции со Street Fighter, в котором к тому моменту были только бойцы-мужчины. Джакса заменила Соня Блейд.
Джакс появился во второй игре. По истории, он был напарником Сони во время службы в полиции.
20. Обладательница черных поясов по карате и тхэквондо Синтия Ротрок вдохновила Буна и Тобиаса на создание Сони Блейд. В 1995-м вышел первый фильм «Мортал Комбат», но режиссер Пол Уильямс не пригласил Ротрок на съемки. Бриджитт Уилсон сыграла Блейд, потому что (по мнению Уильямса) лучше смотрелась в кадре.
21. Фишка героя Кунг Лао – бросать шляпу с железным наконечником. Тобиас придумал это, когда порезался кухонным ножом.
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22. По игре сняли мультфильм для детей. Важное условие от Буна и Тобиаса: в нем нет убийств.
23. На самом деле у персонажа Бараки (монстр с огромными зубами) вместо ужасных зубов смоделированы обычные гвозди. У создателей игры было не так много денег на создание натуральных моделей для перерисовки по ним образов для съемок. К счастью, при переносе изображения в игру из-за низкого качества изображения пользователи не могли различить на Бараке гвозди.
24. Считается, что создателей игры на разработку вдохновил боевик «Большой переполох в маленьком Китае».
25. Еще прикол от Джона Тобиаса: «Я вывихнул палец, когда мы придумывали героев. Идеи возникали из ниоткуда. После очередной гениальной я треснул рукой по столу. Было больно и приятно одновременно».