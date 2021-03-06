Все о The Sims – секреты, идеи, пасхалки. Как создатель все придумал после пожара, начал с унитаза и отказался от украинского языка для симсов
Разработчик Sims шел к идее через религиозную школу, симулятор муравейника и пожар в собственном доме
Геймдизайнер Уилл Райт еще в 80-х понял: создавать игры часто интереснее, чем играть самому. Игры тех времен избыточно отсылали к чему-то нереальному и эпическому – в основном к космосу или войне. «И я подумал, что большинство книг и фильмов посвящены реалистичным ситуациям. Почему бы не попробовать с игрой?» – говорит Райт, которого к идее Sims подтолкнули жизненные трагедии.
Когда Райту было девять, от лейкемии умер его отец. Они с матерью переехали, и Райт вынужденно попал в школу с религиозным уклоном. Там он окончательно проникся атеизмом и критикой к системе образования, которую ругал за неумение дать детям шанс на ошибку. Эти взгляды отразились в Sims. Чье самое популярное сравнение – симулятор бога.
В 80-х Райт придумывал симуляторы вертолета, муравейника и других явлений. Студиями все это казалось непродаваемым. Позже Райт углубился в книжку 1969 года – о проектировании зданий. Еще он долго изучал первый на компьютере симулятор жизни. Там очень примитивные правила: есть живые (черные) и мертвые (белые) клетки, а цель – баланс между ними.
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Так две идеи слепились в одну – градостроительный симулятор. Строишь больницу – в городе становится больше здоровых людей. Но вместе с этим растет преступность, что приводит к другим проблемам, которые игрок решает постройкой других зданий, дорог и электросетей. Идея опять не нашла финансирования: если игрок торжественно не побеждает, какой смысл ему что-то строить?
Это был еще 1989-й, поэтому у большинства инвесторов были консервативные взгляды на игры. Но однажды Райт встретил бизнесмена Джеффа Брауна. Вместе они осознали: многие люди страдают манией величия. И для них управлять целым городом – мечта. Так появился Sim City. От классической Sims, который выйдет через 11 лет, Sim City отличается упором на жизнь города, а не на потребностях людей и их отношения.
Игра хорошо продалась, а многие дизайнеры и архитекторы говорят, что их профессия началась с залипания в Sim City. Кстати, Райт добавил в игру возможность разрушить город. Когда игроку надоест, он спустит вулканический взрыв, метеоритный дождь и даже летающую тарелку со злыми инопланетянами.
К идее Sims Райт стал подбираться через два года после. Сначала родилась дочка. Жена много рисовала, и Райт часто оставался с ребенком. И вдруг заметил: в доме перебор с хламом, куда его девать, зачем вообще столько игрушек? Потом Райт задумался о кукольном домике в духе Sim City. И даже назвал так новый проект – «Кукольный домик». Но студия отказалась от этого названия: мальчикам не зайдет.
Однажды утром Райт проснулся от запаха дыма. Сам дом еще не горел, но на его район надвигался огонь. Они с женой быстро уехали. Позже вернулись и увидели, что повсюду пепел, мусор и расплавленный металл. Нужно строить дом заново. Так Райт снова задумался, что в доме нужно, а на чем можно сэкономить:
«Я ненавижу ходить по магазинам. А тут пришлось покупать все подряд: посуду, носки, зубную пасту, мебель».
Путь Sims: от симулятора унитаза до пародии на ситкомы и борьбу за показ однополых отношений
Есть легенда: Райт придумал симулятор унитаза со стульчаком, который опускался или поднимался – в зависимости от того, кто им пользовался. Это отчасти так. Унитаз – первый объект, который появился в Sims. Но разработка велась не вокруг него. Райт опирался на книгу о том, как архитектура влияет на счастье человека. И еще всерьез занялся концепцией пирамиды потребностей Маслоу – она легла в основу поведения персонажей (симов) в игре, хотя давно и регулярно критикуется в научном сообществе.
Сам Райт говорит, что Sims – пародия на общество потребления. Очень гиперболизированный ситком:
«Когда вы строите огромный особняк, то тратите много времени на дорогие вещи, которые обещают, что сэкономят вам время. Но ведь оказывается, что все наоборот».
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Над первой версией Sims работали больше 50 человек. Среди них очень много женщин. Райт специально не хотел игру с чисто мужским взглядом на мир. Команда год придумывала искусственный интеллект для симсов и ситуации, в которых может оказаться игрок. Контент постоянно добавлялся, но все же у игры есть важные ограничения.
Например, в Sims нет проявлений педофилии и функции убийства одного персонажа другим. Убивает только сам игрок – голодом или в пожаре. Но сим не умирал от старости – это, пожалуй, главная претензия к первой части игры.
Еще издатель EA Games запрещал показывать в игре однополые отношения (и секс в целом – только трясущуюся кровать). Но один из программистов – открытый гей – настаивал на любовном разнообразии в игре. Райт поддержал его, и вместе они продавили идею.
Все окончательно закрепила одна из презентаций игры. Искусственный интеллект сгенерировал свадьбу девушек. Они поцеловались, и люди в зале встретили это с восторгом.
Sims вышла 31 января 2000 год и быстро укоренилась в культуре. Игра продалась в 16 миллионов копий и стала самой продаваемой в мире. Люди вспомнили, как играли в детстве в куклы и солдатиков – только теперь процесс двигался не правилами из головы, а искусственным интеллектом и потребностями самих персонажей.
Истории вокруг Sims: сначала симы говорили на украинском, а вторая часть могла не выйти из-за пожара в студии
У Sims за 21 год вышло четыре части + куча дополнений и всяких модов. Суммарно Sims – самая продаваемая игра в мире. Жизнь в Sims становилась все более детализированной, но суть не меняется – поддерживать уровень счастья вымышленных людей с разными потребностями и жизненными принципами (их, кстати, можно выбирать, как внешность).
Выбор за вами. Стройте карьеру миллионера, домохозяйки или двойного агента в злой корпорации. За четыре части в Sims было все: высадки на другую планету, семья вампиров, мир с магией и иллюзиями (мать Райта была фокусницей), пародия на назойливых вегетарианцев, над головами которых постоянно возникают овощи (пиктограммы показывают тему разговора).
В Sims практически нет сюжетных линий. Их создают сами игроки. Но у самой игры полно классных и удивительных деталей.
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❇️ В основном симсы говорят языком жестов и гораздо эмоциональнее, чем в реальности. Потому что в игре используется вымышленный язык симлиш. Он чем-то похож на английский, но на самом деле это придуманная бессмыслица. Лингвист, который его конструировал, вдохновлялся индейским языком навахо, которые использовался в радиопереговорах во время Второй мировой для запутывания японцев.
Изначально симы должны были говорить по-украински (в студии работало много разработчиков из Украины). Но Райт не захотел, чтобы игра ассоциировалась только со славянской эстетикой.
❇️ Китай цензурирует Sims под внутренний рынок. Например, игрок не может сделать сима бандитом. Вместо этого китайские игроки получили карьеру мима.
❇️ В Sims даже есть свое лох-несское чудовище – странное существо из реки Винденбург. О нем почти нет никакой информации (повезет, если вы вообще его увидите), но фанаты строят кучу теорий. Это одна из идей Райта, чтобы игроки сами генерировали контент.
❇️ Во второй части Sims должна была появиться погода. Но опять в жизни Райта случился пожар – студия сгорела со всеми наработками. После него игра разрабатывалась заново почти с нуля, и все новые фишки появились только в третьей части.
❇️ Кстати, третья часть Sims – приквел первой. Заметить это сложно, но об этом говорят NPC. Например, старый ученый Мортимер Гот из первого Sims в третьей части становится ребенком.
❇️ И в Sims можно встретить еще кучу странных вещей. Например, растение с головой коровы. Зачем оно добавлено – неизвестно, но фанаты второй части просили добавлять его и в следующие версии.
❇️ Такая странная фишка: если дать симу три тарелки с жареным сыром, то после он будет думать только о жареном сыре. И забудет про все другие потребности.
❇️ Странный вирус в Sims долго был загадкой среди игроков. Симы внезапно заболевали и умирали. Оказалось, что его источник – морские свинки.
❇️ Главная загадка игры – что случилось с Беллой Гот. Она появилась в первой части, пропала во второй, а в третьей появилась как призрак. Симы читают книгу «Где Белла?» и до сих пор гадают о ее судьбе, как и геймеры. Самая правдоподобная версия – она улетела на другую планету и умерла от старости.