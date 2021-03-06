Все о The Sims – секреты, идеи, пасхалки. Как создатель все придумал после пожара, начал с унитаза и отказался от украинского языка для симсов

Это был еще 1989-й, поэтому у большинства инвесторов были консервативные взгляды на игры. Но однажды Райт встретил бизнесмена Джеффа Брауна. Вместе они осознали: многие люди страдают манией величия. И для них управлять целым городом – мечта. Так появился Sim City. От классической Sims, который выйдет через 11 лет, Sim City отличается упором на жизнь города, а не на потребностях людей и их отношения.

Игра хорошо продалась, а многие дизайнеры и архитекторы говорят, что их профессия началась с залипания в Sim City. Кстати, Райт добавил в игру возможность разрушить город. Когда игроку надоест, он спустит вулканический взрыв, метеоритный дождь и даже летающую тарелку со злыми инопланетянами.

К идее Sims Райт стал подбираться через два года после. Сначала родилась дочка. Жена много рисовала, и Райт часто оставался с ребенком. И вдруг заметил: в доме перебор с хламом, куда его девать, зачем вообще столько игрушек? Потом Райт задумался о кукольном домике в духе Sim City. И даже назвал так новый проект – «Кукольный домик». Но студия отказалась от этого названия: мальчикам не зайдет.