Дэвид Линч делал рекламу для PlayStation 2. Это черно-белый сюр с говорящей уткой и мужчиной, который плюется рукой
Маркетологи Sony рекламировали вторую PlayStation как портал в «третье место»: что-то потустороннее, загадочное и отличное от реальности. Компания работает с рекламным агентством TBWA, которое предлагает подумать над идеей о рекламном ролике Дэвиду Линчу – главному поп-сюрреалисту в американском кино («Твин Пикс», «Человек-слон», «Малхолланд Драйв») с опытом в рекламной индустрии.
Линч снимал промо-клипы для Calvin Klein, Dior, Gucci и даже для производителя тестов на беременность.
А еще Линч хотел попробовать себя в игровой индустрии. Незадолго до съемок для PlayStation он разрабатывает концепт головоломки «Лесорубы с огненных кораблей» и даже договаривается о разработке со студией Synergy, но игру отменяют еще на первой стадии создания. Студия подумала: игра слишком скучная и не продастся. В память об игре осталась только экспериментальный трек Линча и его друга-композитора Анджело Бадаламенти:
Но, несмотря на артхаусность Линча, директор по маркетингу PlayStation в Европе Дэвид Паттон говорит, что он – идеальный режиссер для их ролика:
«Линч уже несколько лет живет в «третьем месте». Только один человек мог найтись и понять, что же нам нужно в рекламе».
У Линча получился типичный Линч. Ничего непонятно, но очень интересно. У ролика сюжет в стилистике его первого фильма «Головы-ластика»:
Мужчина идет через коридор с огнем, видит в космосе женщину, которая просит молчать. Потом он встречает двойника и слышит из громкоговорителя искаженный голос самого Линча. От мужчины отделяется голова, но она видит дым и возвращается на место.
Потом мужчина выплевывает руку, дым рассеивается и он видит интересную компанию: своего двойника, мумию, свою руку и человека в смокинге с головой утки. И человек-утка говорит: «Добро пожаловать в третье место!» Появляется логотип PlayStation 2.
Что это вообще все значит, спрашивать у Линча нет смысла. Он всегда отмахивается фразами, что кино нужно чувствовать, а логически его объяснять – пошло и скучно.
На первом показе среди боссов Sony все ждали, что кто-то спросит: «А правда ролик будет черно-белым?» Компания продвигала новую приставку через синие и черные цвета – их сочетание должно врезаться в память. Но никто Линчу это не объяснял – пусть мастер сам решает, какой должна быть реклама.
Sony показывает этот ролик в кинотеатрах больше ста стран. Но почему-то отказывается крутить в США.
PlayStation 2 выходит осенью 2000-го (в Россию поступит в продажу только через два года) и продается в 155 миллионов копий. На приставке выходят важные для индустрии игры: Silent Hill, Max Payne, God of War, GTA: San Andreas.
Ролик Линча – экзотика и риск компании, который стал разовым экспериментом. Сам Дэвид Линч тоже развлекался и набил ролик отсылками и образами к своим прошлым и будущим фильмам.