Дэвид Линч делал рекламу для PlayStation 2. Это черно-белый сюр с говорящей уткой и мужчиной, который плюется рукой

Но, несмотря на артхаусность Линча, директор по маркетингу PlayStation в Европе Дэвид Паттон говорит, что он – идеальный режиссер для их ролика:

«Линч уже несколько лет живет в «третьем месте». Только один человек мог найтись и понять, что же нам нужно в рекламе».

У Линча получился типичный Линч. Ничего непонятно, но очень интересно. У ролика сюжет в стилистике его первого фильма «Головы-ластика»:

Мужчина идет через коридор с огнем, видит в космосе женщину, которая просит молчать. Потом он встречает двойника и слышит из громкоговорителя искаженный голос самого Линча. От мужчины отделяется голова, но она видит дым и возвращается на место.

Потом мужчина выплевывает руку, дым рассеивается и он видит интересную компанию: своего двойника, мумию, свою руку и человека в смокинге с головой утки. И человек-утка говорит: «Добро пожаловать в третье место!» Появляется логотип PlayStation 2.