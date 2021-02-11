Мужик съел кусок пиццы – и придумал пакмана. Игру, которая создавалась для женщин как ответ бездушным стрелялкам
Пакман придумал самоучка, которого озарило: в играх можно не только стрелять во врагов, но и есть
Разработчик пакмана Тору Иватани устроился в компанию Namco без опыта в игровой индустрии. Обычный энтузиаст, который сутками рубился в пинбол и мечтал создать версию для игровых автоматов. «Геймдизайнер – это человек, который думает, как сделать людей счастливыми», – фраза, которую Иватани сказал в одном из первых интервью после взлета пакмана.
С мыслей о человечности началась разработка. В конце 70-х на игровых автоматах популярны космические сражения, войны и прочее масштабное насилие. Иватани раздражало это однообразие. Альтернатива придумалась, когда он записал в блокнот японский иероглиф «есть».
И однажды Иватани заказал в офисе пиццу, съел кусок и вдруг увидел протагониста игры – кружок с открытым ртом, который постоянно что-то поглощает. Эту историю Иватани постоянно рассказывал – дошло даже до участия в рекламы пиццерии. Но потом признался: у пакмана было еще одно вдохновение – квадратный японский иероглиф «рот», который Иватани слегка округлил.
Иватани отказался добавлять герою глаза, шляпу или усы – коллеги предлагали разные идеи. Пусть будет вечно голодный желтый шарик по имени Паккуман. Это на японском что-то вроде чавканья, когда человек ест и издает звук «паку-паку-паку». Именно этот зажеванный звук мы слышим в пакмане, когда поглощаем белые точки.
При этом у Паккумана есть характер:
«Он невинный персонаж, которого не научили различать добро и зло. Это маленький ребенок, адаптирующийся к повседневности. Если сказать ему, что оружие зло, то он выхватит у полицейского пистолет и съест его».
А комик Маркус Бригсток так шутил о пакмане:
«Если бы нас воспитывал пакман, то мы бы постоянно бегали по темным коридорам, жевали таблетки и слушали зацикленную электронную музыку».
Фишка игры – призраки. У них своя история, их нельзя убить. И по задумке их цветастость должна нравиться девушкам
Дальше Иватани придумал, как сделать игру захватывающей. Он нарисовал призраков: синего, красного, розового и желтого. Так Иватани пытался угодить женской аудитории яркостью: его расстраивало, что в игровых залах почти нет девушек.
У призраков тоже есть свой характер, и они атакуют пакмана по-разному. Некоторые сразу на него набрасываются, а другие призраки бродят хаотично. Поэтому бывают ситуации, когда кажется, что они тебя зажимают. Но обычно плотные атаки рассеиваются, если выбраться из ловушки – это задумка Иватани, чтобы игрок слишком часто не расстраивался.
Тамагочи – легенда 90-х. Его от скуки придумала одинокая преподавательница и запустила глобальный спор о восприятии смерти
Иватани говорит, что в игре нет пасхалок и отсылок. Зато есть источники вдохновения для призраков: «Каспер» и японская манга «Ку-Туро». Призраки в пакмане – из японской культуры. Они бродят на планете целую вечность и выглядят не сильно угрожающе. И их нельзя убить в игре – лишь временно обезвредить, если съесть большую таблетку. Эту особенность для пакмана Иватани подсмотрел в американском комиксе «Моряк Попай». Там герой побеждал врага, когда съедал банку шпината.
Правда, в поздних версиях у пакмана появились лазеры, бомбы и другое летальное для призраков оружие. Но это не канон оригинала Иватани.
Пакман – суперзвезда 80-х. Мерч, вечерние шоу и признания в любви от писателей
Первый пакман вышел в 1980-м. Иватани и еще четыре разработчика потратили на разработку полтора года. Игра неплохо зашла в Японии. В нее, как и задумывал Иватани, играли в основном девушки (парни удивлялись, что нет привычно агрессивного геймплея). Но чуть позже пакман безумно взлетел в США, где игра издавалась не с оригинальным названием Puck Man, а как Pac-Man. Издатели боялись ассоциаций со словом «Fuck».
За полтора года после выхода пакмана Namco продала 350 тысяч игровых автоматов и заработала еще много денег на мерче. Это была первая игра, которая продавала футболки, настольные игры и коробки для завтраков. Пакман быстро стал мировым феноменом: он появлялся на вечерних шоу в США, а английский публицист Мартин Эмис писал, что несколько недель провел в пакмане и не мог думать о чем-то другом.
Первая в мире игровая приставка – забава военного инженера-беженца из нацистской Германии. Черно-белая, без звука, но с 12 играми
Хотя финальной цели и сюжета у игры нет. Нужно просто зачищать лабиринты с едой. Они становятся все сложнее и больше, но в пакмане можно только ставить рекорд по количеству очков. На оригинальном автомате 255 уровней. Если все их пройти, то наберешь 333 360 очков. Первым этого добился геймер Билли Митчел.
Разные версии пакмана продолжают выходить все 40 лет с момента выхода. Еще в Японии выходилось несколько мультсериалов об игре. А в 2015-м о пакмане вышел фильм с бюджетом в $88 млн «Пиксели». Но он не стал сенсацией – только 5,5 на «Кинопоиске».
В 2010 Google в честь 30-летия игры предложил поиграть в пакмана на главной странице. В тот день люди по всему миру наиграли суммарно почти пять миллионов часов.