Мужик съел кусок пиццы – и придумал пакмана. Игру, которая создавалась для женщин как ответ бездушным стрелялкам

Пакман придумал самоучка, которого озарило: в играх можно не только стрелять во врагов, но и есть

Разработчик пакмана Тору Иватани устроился в компанию Namco без опыта в игровой индустрии. Обычный энтузиаст, который сутками рубился в пинбол и мечтал создать версию для игровых автоматов. «Геймдизайнер – это человек, который думает, как сделать людей счастливыми», – фраза, которую Иватани сказал в одном из первых интервью после взлета пакмана.

С мыслей о человечности началась разработка. В конце 70-х на игровых автоматах популярны космические сражения, войны и прочее масштабное насилие. Иватани раздражало это однообразие. Альтернатива придумалась, когда он записал в блокнот японский иероглиф «есть».

И однажды Иватани заказал в офисе пиццу, съел кусок и вдруг увидел протагониста игры – кружок с открытым ртом, который постоянно что-то поглощает. Эту историю Иватани постоянно рассказывал – дошло даже до участия в рекламы пиццерии. Но потом признался: у пакмана было еще одно вдохновение – квадратный японский иероглиф «рот», который Иватани слегка округлил.